「駁二小夜埕」春節連8天登場！200攤市集、電子派對把草皮變舞池

▲高雄駁二藝術特區推出「駁二小夜埕—你要幾分甜」春節主題市集，初一到初八天天登場。（圖／高雄市政府文化局提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

迎接歷年來最長春節假期！高雄駁二藝術特區推出「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」春節主題市集，橫跨大義區大義公園、廊道及大勇區藝術廣場，每日近200攤原創手作及美食市集，更特別募集60多個來自台灣和各國的甜點品牌，在初一至初八（1/22-1/29）天天登場；同時還規劃龍獅戰鼓、喜劇表演、電子派對等不同風格的舞台演出。

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▲「駁二小夜埕」橫跨大義區大義公園、廊道及大勇區藝術廣場，每日近200攤原創手作及美食市集。



春節期間將在駁二藝術特區推出的「駁二小夜埕」，今年以「你要幾分甜」為題，募集60多個來自台灣及各國的特色甜點品牌，不管是台式炸年糕、狀元糕、糖葫蘆，或是泰式「露楚」、新馬「摩摩喳喳」，統統吃得到！

▲▼今年以「你要幾分甜」為題，募集60多個來自台灣及各國的特色甜點品牌。

而今年駁二小夜埕首度與市集單位聯名，邀請偷偷買市集南下高雄聯手出擊，集結南部玩具選物店共同出攤，讓民眾回味療癒又童趣的童年。

同時規劃手作體驗課程，選項豐富多元，包括高雄內門在地品牌「食好粿大富粿」推出春節限定紅龜粿「黃金富粿」，外皮以天然無添加的南瓜與糯米粉製成，內餡白豆沙加入玫瑰醬，招財又甜蜜，製作完成還可將粿模具帶回家。

還有高雄在地「輝嚐香狀元糕」，帶大家動手製作鹹甜冷熱皆宜的古早味狀元糕；此外還有鹹湯圓、大橘大利香氛蠟燭、立體春聯、蘋安客家釀、小兔子陶瓷盤繪DIY、茶占卜等體驗課程，好吃又好玩。

▲駁二藝術特區推出「駁二小夜埕—你要幾分甜」春節主題市集，初一到初八天天登場。

小夜埕活動現場也將由「大蘋果爵士樂隊」、高雄老字號「兩廣龍獅戰鼓團」、高雄在地喜劇俱樂部「喜劇開港」輪番演出；另有電子音樂唱片行「四四拍唱片行」，帶來春節期間限定「8天8場」濃厚大人系電子派對，將小夜埕變成小夜店，草皮變舞池。

「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」邀請民眾一起走春，活動時間為初一至初七(1/22-1/28)下午2點至晚上10點、初八(1/29)下午2點至晚上9點，相關活動訊息可至駁二藝術特區官網查詢。

▲每日還有舞台表演，民眾可在草皮野餐，電子派對時草皮變舞池。（圖／高雄市政府文化局）