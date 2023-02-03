老婆密碼「設定初戀生日」　人夫揪1點怪怪的：是不是還惦記他

▲老婆的密碼設定成初戀男友生日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人會用另一半的生日，或是雙方的交往紀念日來當密碼，不過近日就有一名人夫發文表示，日前他突然發現老婆所有的密碼都是設定初戀男友的生日，讓他很介意，「你們覺得這是我老婆還惦記初戀男友嗎？」貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「我應該相信她嗎」為題發文，提到他日前突然發現，老婆的手機密碼、提款卡密碼、LINE Pay密碼等都是設定初戀男友的生日，雖然對方解釋這組密碼已經用很久了，但他還是很介意，「LINE Pay不是這幾年才開始的嗎？怎麼是從很久以前就用這密碼了呢？」

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對此，原PO也拋問，大家覺得密碼設定初戀男友生日，是不是代表老婆還惦記著對方？而且他已經要求過更換密碼，但過了很長一段時間還是沒有改，「我應該相信她嗎？」

▲人妻解釋這密碼已經用很久了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，被轉貼至「爆料公社」的臉書粉專，底下網友紛紛回應，「我也是習慣了懶得改，什麼初戀，長啥樣子都已經忘記了好嗎」、「其實只是用習慣了懶得改，而且年紀越來越大記憶力會越來越不好，密碼改來改去很容易忘記的」、「我所有的帳戶密碼都是用初戀的生日，那又怎樣，單純好記啊，一用就用20幾年了，沒任何意義就只是懶得換啊」、「第一組使用的密碼會一直用算正常吧」。

不過也有網友認為，「很多事就只有女人可以做，女人就是懶得換+習慣了；男人做了就是忘不了初戀」。