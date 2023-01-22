爸爸再婚後「她沒了娘家」　年前接一通電話心涼：我就像個外人

▲爸爸另娶後，原PO就沒了娘家。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

對許多人來說，農曆春節就是全家人聚在一起的日子，不過，就有一名女網友發文表示，自從爸爸離婚另娶，她就像個外人，所幸後來嫁人才沒那麼尷尬。日前，她接到小媽女兒的電話，說要一起圍爐，怎料她都已經答應了，卻又接到爸爸的電話，叫她別回家了。

女網友在「匿名公社」上貼文，提到自從爸爸另娶以後，每每過年圍爐，她就像個外人，還好後來嫁出去，才沒那麼尷尬。她也回想起爸媽離婚那時，小媽硬說雙方之所以分開，都是她的問題，所以自此之後，她就沒了娘家。

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原PO表示，過了幾年後，她事業恰巧起飛，所以小媽也開始與她聯繫，還會約她回家吃飯；然而，這兩年因為某些原因，她的生意受到一些影響，「去年他們說想老人家兩個清閒過年就好，就不圍爐了」。

令人難過的是，前陣子原PO接到小媽女兒（非爸爸的女兒）電話，約她一起回家圍爐，於是她便問「他們兩老不是不過年嗎？」結果對方竟說每年其實都有一起聚餐。聞言，原PO雖然有些不開心，但還是答應了。

只是才過一個禮拜，原PO又接到爸爸的電話，要她別回家過年了，而她一聽對方說話吞吞吐吐，也頓時明白了，「我心裡有數，也不讓他夾在中間為難了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「每到過年，家家有本難念的經，就會格外的令人哽咽」、「我覺得爸爸真沒用，不是自己的女兒都可以一起圍爐，自己女兒反而不行，這個家回去也沒意思」、「算了吧，過好自己的生活，老爸有小媽照顧呢」、「也不見得有血緣的人就值得一起過年啦」、「自己過可能會開心點」。