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說好回娘家吃年夜飯！老公突反悔「帶小孩去婆家」　一票卻挺男方

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

▲原PO婚前和老公說好，要輪流回家吃年夜飯。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「只不過是一頓年夜飯問題，我們已經出現婚姻危機！」一名女網友發文表示，她和老公都是家中獨生子女，所以婚前就說好，婚後年夜飯一年回婆家、一年回娘家，怎料今年輪到回娘家，老公卻反悔，堅持一定要帶孩子回婆家。

女網友在「匿名公社」上貼文，提到她是獨生女、老公是獨生子，因此兩人婚前就說好，「婚後每年的年夜飯，一年在他父母家吃，隔年在我父母家吃」，由於婚後第一年是回婆家，所以今年應該回娘家。不過，她去年剛好生下寶寶，所以婆婆請老公轉述，說想要他們一家三口今年也回婆家吃年夜飯。

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聞言，原PO當然不肯，「我也是人生父母養，為什麼和你結婚，我就不能在我家過年」，家裡只有她一個女兒，如果回婆家，那她爸媽怎麼辦？「總不能因為婆婆要跟孫子一起吃年夜飯，就得要我父母孤單吧？」她也在文中補充，他們三人住在新北，婆家在南部、娘家在新北，所以無法當天趕場。

由於雙方沒辦法達成共識，還為了年夜飯快吵起來，所以原PO選擇退一步，說「我們一家三口在自己家裡吃好了，這樣最公平！」怎料老公卻回「那我帶寶寶回我父母那吃，你一個人回你父母家吃吧！」這樣的情況也讓原PO感到無奈，沒想到只是一頓年夜飯，竟讓婚姻出現危機。

▲▼過年,年菜,圍爐,桌菜。（圖／記者許宥孺攝）

▲網友看法不一。（示意圖／記者許宥孺攝）

貼文曝光後，不少網友認為，「有沒有想過你們跟娘家住很近，隨時可以回家，先生多久才能見父母一面」、「娘家在新北，你們住新北，可以每天、每個禮拜見面啊」、「我想平日也有不少回娘家的機會吧！老公多久才回父母家一次啊，你就體諒他的心情啊」、「你娘家在新北，你們也住新北，平常就能常常聯絡交流了」、「不是初二回娘家就好了嗎」、「現在是都沒分除夕跟初二嗎」。

不過也有網友表示，「夫妻間的誠信真的非常重要，誠信是一切的根基」、「我覺得老公的問題比較大耶，誠信問題有一就有二，年夜飯只是一個小問題，以後累積起來的才是問題」、「這樣都能說話不算話，還有什麼可以信的」。

另有網友建議，「那就邀請娘家一起到夫家圍爐」、「如果是我，會帶著爸媽去南部婆家過年，順便在南部玩幾天」、「那就請婆婆好好煮一頓團圓大餐啊，然後約你爸媽一起去」。不過原PO表示，因為公公臥床，所以不太方便。

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