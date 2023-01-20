初二不讓媳婦回娘家！婆婆「雙標原因」被罵翻：小姑可以你不行

▲婆婆不讓媳婦初二回娘家。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節有許多習俗，其中就包含「初二回娘家」。近日就有網友發文表示，婆婆不想讓媳婦初二回娘家過年，只因自己的女兒當天要回家。貼文曝光後，也讓底下網友紛紛直呼，「除夕夜到初一回娘家啊」、「現在馬上直接回娘家，不要待在一起就不會尷尬了」。

這名網友在「匿名公社」上幫人發文，提到當事人的婆婆不想讓媳婦初二回娘家過年，因為小姑、也就是婆婆的女兒要回家一起吃團圓飯。對此，這位新手媳婦雖然表達自己想回娘家的想法，但婆婆卻不開心，「求有沒有能度過這段尷尬期的方法？」

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事後粉專「爆料公社」也轉貼該文章，並直呼「為什麼初二小姑可以回娘家，媳婦不行？」

底下不少網友也表示，「她（指婆婆）不開心是她的事啊」、「初二留下來也行，麻煩小姑別回娘家，如果雙標，那就除夕直接回娘家了」、「小姑到，馬上當著大家的面說：1.你初二回娘家？你婆婆沒有要你等大小姑？真好！2.你怎麼沒有陪婆婆招待大小姑回家？這樣媽會說你不懂做媳婦的規矩喔」、「叫媽媽打給婆婆，問她為什麼」。

還有網友認為老公的態度很重要，「千萬不要讓步，你看看大家的回應就知道，應該你老公去回覆他媽」、「我覺得要看老公怎麼表態耶」。此外，也有網友回應，「我婆家也是初二要吃飯，我只能等初四再回娘家」。