林奕華上任首任務督導台灣燈會　願請益黃珊珊市政推動

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記者陳家祥／台北報導

前立委林奕華3日正式上任台北市副市長。上午受訪時，林奕華提到，首要任務是台灣燈會，在推動上希望能透過燈區的布置，帶動東區商圈的發展。林奕華還說，她跟黃珊珊是老朋友，「所以如果她樂意的話我也非常樂意，我們可以來做一些市政推動上的請益」。

▲林奕華到任台北市副市長。（圖／記者陳家祥攝）



林奕華上午赴北市府開會前受訪表示，等一下就會開輿情會議，跟另一位副市長李四川討論這1個月來相關市政推動，還有跟市長的相關會議。另外，燈會的部分會聽取相關簡報，因為燈會明天就彩排、後天要開幕，相關細節會再做很多的探討。

至於首要任務是台灣燈會，與到任時間只有2天，要怎麼熟悉業務？林奕華說，台灣燈會本來就是在各縣市輪流舉辦，本來就是交通部觀光局例行每年會發生的活動，只是會在不同縣市舉辦。

林奕華說，今年交通局編了2億的預算，台北市政府編了8千多萬元的預算，所以總共在推動上，希望能帶動東區，因為東區在這幾年有些商圈是沒落的狀況，希望透過這次燈區布置從大安區到信義區，能夠讓大家看到整個商圈可以透過這次燈會蓬勃發展。

林奕華強調，燈會不是傳統燈會，有很多未來藝術，包括科技藝術、數位的部分，在這次燈會就看到傳統跟現代的結合，呈現出台北是一個首都的特色。

另外，關於就任後的挑戰，林奕華說，李四川比較是在硬體部份、她是在軟實力的部分，軟實力就牽涉到0到6歲、長照等等部分，都是要努力的地方。另外，最重要的是要推動台北市安全、舒服、多元，適合居住、好做生意的城市，這些部份我們都會來跟市長一起，所有政見一一落實。至於第三位副市長，則要視專長再做分工調整。

媒體追問，是否會跟黃珊珊請益？林奕華說，其實她跟黃珊珊是老朋友，「所以如果她樂意的話我也非常樂意，我們可以來做一些市政推動上的請益」。