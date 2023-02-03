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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣燈會成蔣萬安上任後最大挑戰　特別叮嚀這2點「務必讓民眾滿意」

▲台北市長蔣萬安出席行政院會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

睽違23年回到台北舉辦的台灣燈會於2月1日試營運，2月5日正式開幕至2月19日共15天，此次為台北市長蔣萬安上任後的第一個挑戰，儘管大部分都由前台北市長柯文哲任內規劃，但享受到媒體曝光的同時，也必須承擔所有責任，因此蔣萬安格外重視燈會，其中以交通為最大難題。

「台灣燈會」前身為台北燈會，自2001年改名後開始在各大城市巡迴舉辦，歷經23年後重返台北，以「光源台北」為主題，一共規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍廣達168公頃，也串聯了台北市12行政區，是疫情解封後的第一場國際大型活動。

▲▼2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

▲2023台灣燈會在台北。（圖／觀傳局提供）

柯文哲於2022年任期最後一年，積極進行台灣燈會籌備事項，也動員各個局處分工，以觀傳局為主，文化局、產發局等局處也各自有業務；而蔣萬安自當年12月底上任後，能籌備台灣燈會時間其實只有1個月，時間相當緊湊，但因為是睽違23年後回到台北，加上是疫情解封後第一場國際大型活動，預計可帶來超過1000萬參觀人次，經濟產值超過210億。

面對將迎接大批賞燈觀光人潮，僅只有1個月時間的蔣市府如臨大敵，也因此格外重視；台北市觀傳局長陳淑慧表示，蔣萬安為此特別叮嚀了2大項，第一個就是交通，此次燈會橫跨5個捷運站，面積達168公頃，所以蔣萬安對於交通順暢、參觀體驗動線有特別要求，務必做到讓民眾滿意。

陳淑慧提及，第二點則是電力電信，因此市府已做過多場滿載測試，由於東區為商圈，有很多企業、公司與店家，不可以影響到民眾正常生活；而蔣萬安也有強調，政府是一體的，中央、地方不要分彼此，一同分工合作將活動做到最好。

至於接手台灣燈會後遇到的最大難題？陳淑慧說，除了交通動線外，行人參觀動線也是很大的挑戰，所以在先前跨年晚會時要求遠雄退縮大巨蛋周遭圍籬，增加行人徒步空間，才能保證行人參觀品質。

另外，關於台北市政府於2月1日開放民眾網路預約小提燈，總計8萬盞小提燈，其中1萬500盞為網路名額，其餘則到12燈區與主燈區現場排隊領取。陳淑慧說，當天早上10時開放登記，不到11時就預約完畢，但因製作小提燈需要時間，加上過去曾透過i-voting網路提案，多數民眾選擇不再製作、發放小提燈，所以今年的8萬盞為中央給予，並全數發給民眾。

▼台灣燈會小提燈大展虹兔。（圖／台北市民政局提供）

▲▼台灣燈會小提燈-大展虹兔。（圖／台北市民政局提供）

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