辭立委時機點挨沒收補選　林奕華：要把工作做一個段落

記者陳家祥／台北報導

前國民黨立委林奕華3日正式就任台北市副市長，但過去「先宣布但不請辭」的狀況備受外界批評，還被質疑沒收補選。對此，林奕華上午受訪表示，在答應蔣市長的時候，還有很多任務，包括菸害防制法、氣候變遷因應法、特教法等修法，這段時間把所有在立院原來要做的事情，都把它完成、做一個段落。

▲林奕華到任台北市副市長。（圖／記者陳家祥攝）



林奕華說，關於她就任的時間，其實在一開始答應蔣市長的時候，就跟蔣市長、黨團講好是在2月的時候，因為中間很多自己的任務，包括菸害防制法、氣候變遷因應法，這在黨團有負擔很大的責任。另外，預算也是這會期必須要來完成的地方。最後包括特教法的大幅修正，必須把所有的條文寫好，現在交給其他立委提案。

林奕華提到，這段時間把所有在立院原來要做的事情，都把它完成、做一個段落；另外，在立法院部分，就繼續拜託王鴻薇委員、拜託李德維委員，在地方上拜託曾銘宗總召，一起來幫我們完成很多應該要做的事情。她強調，進入台北市政府後，也是一個台北市的服務，服務其實都是不間斷的。

至於公民團體要求繳回薪資，林奕華說，薪資部分應該沒有這樣的問題，大家都知道，立法院有立法院相關的規定，所以當然都是按立法院制度來走，絕對不會發生溢領狀況。