曹興誠喊捐30億助台灣國防　律師告他詐欺「搏虛名」結局出爐

▲聯電前董事長曹興誠宣布捐款30億元資助國防安全，出示他恢復中國民國國籍領取的身分證放大樣張。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

聯電前董事長曹興誠去年(2022年)發下豪語，聲稱要捐出30億元資助台灣國防，包括訓練300萬位民間勇士與30萬位神射手，以反制來自中國的威脅，不過計畫尚未實現，老曹先被人提起自訴控告空言捐款藉此搏虛名、涉犯詐欺得利罪嫌，台北地院審理認為曹興誠本無捐款給政府的義務，就算毀諾也沒造成他人損失，至於是否獲得參政機會或接受媒體採訪的出席費，仍是未知數，不構成「利益」，裁定自訴駁回。

去年8月初，時任美國眾議院議長裴洛西閃電訪台，引發中國連續舉行圍台軍演、機艦頻繁滋擾我方海空域，兩岸關係緊張，曹興誠隨即於同月間開記者會，宣布要捐新台幣30億元資助國防安全，更戴上鋼盔穿著防彈衣上節目，指稱兩岸「九二共識」自相矛盾，放話希望看到中共倒台。

現年75歲的曹興誠早年政治立場被視為親中，還因赴陸投資生產晶圓的和艦科技、違反當時陳水扁政府的政策，於2005年被起訴涉犯背信等罪嫌，獲判無罪。曹興誠憤而於2011年入籍新加坡、放棄中華民國國籍，但去年8月他發下捐款豪語並宣揚兩岸「兩國論」後，同月底順利恢復中華民國國籍，已取得身分證。

曹興誠轉而鮮明反共的舉動，讓聯電表明曹興誠「早就不是聯電榮譽董事長」。曹興誠不以為忤，繼續宣揚他捐30億元的計畫，包括3年內訓練出300萬位配合國軍、積極協助區域防衛的「黑熊勇士」，以及至少30萬位來自民間的「保鄉神射」，宣示台灣全民皆兵、抵抗侵略的決心。

▲聯電前董事長曹興誠開記者會穿戴防彈衣與鋼盔。（資料照／記者屠惠剛攝）

不過去年11月26日九合一公職大選落幕後，曹興誠捐款計畫隨之沉寂。律師林憲同認為曹興誠誇口捐款，藉此獲得媒體鎂光燈注意及輿論關注，日後甚至有參政機會或接受媒體採訪的出席費等好處，但曹興誠遲遲未兌現承諾，造成他「基於中華民國國民地位」，未能獲得曹興誠「捐多少、我就獲益多少」的損失。

林憲同據此提起自訴，控告曹興誠涉犯詐欺得利罪嫌，請求法官傳訊曹興誠出庭。但北院召開調查庭聽取林憲同的主張後，認為曹興誠沒有捐款資助國防的義務，就算真的允諾捐30億元，也僅屬好意施惠行為，他人無從要求曹興誠履行承諾，即使曹興誠最後毀諾，也沒造成他人損失，不構成《刑法》詐欺罪所處罰的「施用詐術」。

此外，法官指曹興誠能否藉由宣稱捐30億元而獲得參政機會或領取媒體出席費，仍是未知數，還不構成「利益」，林憲同提起自訴未能實質舉證、不足以認定曹興誠有成立犯罪的可能，因此沒傳訊曹興誠出庭，直接認定本案無實質審理必要，裁定駁回林憲同的自訴，還可上訴。