Netflix合購「撿便宜」沒了！　官方：非同住者定期驗證裝置

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix 目前致力打擊共享帳號，而先前也宣布，將於2023年第一季推出全面的政策來解決寄生帳號問題，目前Netflix 也公布相關的說明，包含如何能與他人共享帳號，要求定期驗證裝置等。

▲Netflix宣布共用帳戶規則。（圖／路透）

Netflix 表示，帳戶可讓居住在同一戶的人使用，未同住的人必須使用自己的帳戶觀賞 Netflix。

Netflix表示，如果有人使用不屬於同住者的裝置登入帳戶，或持續用該裝置觀賞 Netflix，可能會請用戶先驗證該裝置，才能繼續觀賞；或者，也可以切換 Netflix 家戶。 目的是為了確認該裝置已獲得您帳戶的授權使用。 如果和非同住者共用帳戶，Netflix 不會自動向用戶收費。

若要驗證裝置，Netflix 會將連結傳送到主要帳戶擁有者的電子郵件地址或手機號碼，此連結會開啟具有 4 位數驗證碼的頁面，要在 15 分鐘內於需要驗證的裝置上輸入此驗證碼，如果驗證碼失效，請在裝置要求新的驗證碼，成功登入後，該裝置就可用來觀賞 Netflix，必須定期驗證裝置。

如果在旅行中或有多個住所，仍希望可以隨時隨地在 Netflix 享受觀影樂趣。 如果是主要帳戶擁有者（或與對方同住），應當無須驗證裝置就能觀賞 Netflix。若長期不住在 Netflix 家戶，可能會偶爾要求驗證裝置。 為了確保該裝置已獲得授權使用。

而Netflix 如何偵測裝置是否來自同一戶，用來判斷的資訊包含 IP 位址、裝置識別碼，以及與登入 Netflix 帳戶的裝置相關的帳戶活動等。