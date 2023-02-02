「應借鏡新加坡」　宋楚瑜期許陳建仁：中美變局不過度傾斜一方

▲宋楚瑜發表對陳建仁新內閣的期許。（圖／翻攝自宋楚瑜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新舊內閣31日交接，新任行政院長陳建仁正式上任，外界對於新內閣團隊也有高度期望。親民黨主席宋楚瑜2日就透過臉書發表對新內閣的期許，期盼陳建仁能「找回對世界形勢變化的務實觀察與因應」，表示台灣應借鏡新加坡，何必在中美競逐的世界變局中過度傾斜於一方，而應以台灣整體民眾的利益考量為優先。

談到陳建仁，宋楚瑜憶起當年在進行軍人年金改革之時，時任年改召集人的副總統陳建仁，曾專程請教他這位軍人子弟的淺見，最後也同意軍人職業確有其特殊性，願意將軍人與公教人員的年金制度脫鉤處理。他表示，這足見陳建仁本人確實是位可以溝通、願意革新的政務人才。

身為政壇老兵，宋楚瑜表示，仍有三句話想建議陳建仁，在未來大展宏圖革新施政之時，做為參考。第一是期盼陳建仁「找回台灣人對政府的信任」，他指出，任何執政團隊，最重要的工作，就是有效地與社會大眾進行溝通與說服，他舉例，當年蔣經國任命他去擔任行政院新聞局長，台灣正值風雨飄搖之時，不僅要做國內的新聞溝通，更重要的是國際宣傳工作，而這些溝通說服工作，不是要打高空、講漂亮的話，而是要「貼近民意，少講官話」，以老百姓能聽得懂語言文字來闡述，解決民眾急切希望解決的問題，如此才能一步步重新找回台灣人對政府的信任。

宋楚瑜提到，第二則是「找回台灣人對台灣的信心」。他指出，最近台灣的「護國神山」台積電外派500名工程師飛到美國去協助在美國當地設廠，結果就引發各界議論紛紛，認為台積電是不是要被美國挖走了，其實究其根本原因就是面對世界局勢的重大變局，自由化與國際化幾乎淪為國際間拉幫結派新的結盟，更不可避免地影響到台灣的國際經貿關係。他認為，最令人煩心的是，台灣夾在中美競鬥間而左右為難，其結果讓國人對台灣的信心動，確實在少子化和國內經濟成長緩慢的雙重壓力下，台灣人才嚴重缺少，好的人才又怕被挖走，國發會甚至估計，未來十年必須引進40萬的境外就業人口，才能符合國內需要。他強調，因此，新內閣應致力於搞好國內產業環境，把最基本的「五缺」問題逐一改善解決，藉以重振國人對台灣的信心。

宋楚瑜指出，第三是「找回對世界形勢變化的務實觀察與因應」。他提到，當前看似中美對抗的局面，其實起因於面對中國大陸的快速崛起，美國政界、學庫都陷入所謂「修昔底德陷阱」的思維模式，為確保美國世界霸權的地位，主張以遏制和打壓中國大陸為手段，甚至高舉「中國威脅論」，認為中美衝突、甚至戰爭已是在所難免。他認為，然而實際上，從中國大陸開始接受與美國官員進行互動，為美國國務卿布林肯訪問大陸做凖備，以及去年底分別接待了日本外相和澳大利亞外長，顯示中國大陸政府正以更加開放的態度對待美國及其盟友，而中國外交部長秦剛在針對中俄關係的談話中也提出「三不」原則，也就是「不結盟、不對抗、不針對第三方」，同樣也意味著中國大陸無意於與西方決裂對抗的態度。他直言，因此，在此國際局勢變化下，台灣應如何在美中競合關係中生存，則是政府必須關注的重點。

宋楚瑜提到，新年期間，親朋好友紛紛向他表達台灣不能也不願成為下一個烏克蘭，對此他深有感觸。他認為，台灣應借鏡新加坡，何必在中美競逐的世界變局中過度傾斜於一方，而應以台灣整體民眾的利益考量為優先。