國發會：下半年經濟可穩步復甦　「今年上半年還是有點辛苦」

▲國發會副主委高仙桂出席院會會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國發會2日於行政院報告「2023總體經濟情勢」，根據國際貨幣基金組織（IMF）2023年全球經濟悲觀氛圍略有好轉，但今年經濟成長動能仍較去年明顯疲弱。副主委高仙桂說，可以預期下半年應該可以穩步邁向復甦了，「但今年上半年還是會有一點辛苦」；至於何時觸底反彈？高仙桂說，還是要看外在情勢的變化。

國發會副主委高仙桂指出，上半年台灣還是會遭受升息、全球終端需求下降的衝擊，產業鏈庫存調適的過程，第一季出口還是維持高基比，可以預期下半年隨著存貨調整的結束，歐美跟中國大陸還是可以往正面方向發展，可以預期下半年應該可以穩步邁向復甦了，但今年上半年還是會有一點辛苦。

至於什麼時候觸底、什麼時候反彈？高仙桂說，還是要看外在情勢的變化，院長也有責成行政團隊要密切注意相關的指標，提出相關因應對策。

國發會指出，2022年12月的CPI年增2.71%，連續5個月低於3%。12月七大類均續呈上漲，食物類上漲幅度4.93%最多，其中蛋類及肉類受飼養成本提高影響分別上漲19.92%、5.63%。根據統計，我國2022年物價年增率2.95%，國內外主要機構預測2023年台灣CPI年增率介於1.86%及2.20%之間。

另外，國發會也提到，國際貨幣基金組織IMF今年1月30日發布世界經濟展望預測指出，雖然全球經濟成長續呈疲弱，但未如去年10月預測時悲觀，全球經濟成長可望觸底反彈。

依據國內廠商調查資料，2022年12月製造業廠商對未來半年景氣看好比率、新增出口訂單指數均持續回升，顯示落底訊號隱約浮現。2023年1月消費者信心指數轉呈上升，顯示民眾對景氣看法改善。