宋楚瑜舉「這9項」新內閣重點工作　盼重視庶民經濟及能源問題

▲親民黨主席宋楚瑜。（圖／主辦單位提供）

記者江采蓁／綜合報導

親民黨主席宋楚瑜2日透過臉書發表對行政院長陳建仁新內閣的期許，他提出九個內政問題，提供新內閣未來施政優先次序的參考，其中也有談到對庶民經濟的重視以及能源是否充足的問題。

宋楚瑜表示，行政院長最重要任務還是要「安內」，把內政的基本問題處理好，台灣人民才會信任民主選出來的政府。他指出，「對政府不信任」雖然是全世界民主國家普遍面對的難題與挑戰，包括通貨膨脹、貧富差距、人口老化、能源不足、因氣候變遷而造成糧食問題的衝擊等重大民生議題，隨時都有可能成為老百姓民怨的引爆點，但身為執政者，仍應心心念念，以民為重，好好處理每一項民眾關心的事情。對此，他也提出九個面向的重點工作，提供新內閣未來施政優先次序的參考。

宋楚瑜提到， 首先是治安敗壞、黑道猖獗、毒品氾濫（尤其是黑幫常以此控脅青少年）、槍枝氾濫，警察風紀令人憂心，這部分內政部應儘速著手處理，讓百姓有安全安心之感；其次，應全面檢討交通基礎建設。他表示，台灣各地每個人都希望有一條安全回家的路，便捷上班上學的工具，但這條安全回家與便捷上班上學的路，高鐵絕不是唯一選項，包括台鐵、公車、計程車，甚至是Ubike、行道安全及停車場等，都是庶民賴以維生並關切的交通問題。「政府不能只想著蓋高鐵，卻對其他交通運輸網絡的基本維護與強化不加以重視」，他認為，這是捨本逐末的作法，交通網絡應要整體規劃，並因應新的人口變遷，重做檢討。

宋楚瑜指出，第三是對庶民經濟的重視。他提到，現在談到台灣的經濟發展，談的都是護國神山群，但經濟發展不能只靠高科技。高科技業產值高，但養的人不夠多，台灣在積極推動「2030永續發展目標」（SDGs）之際，要求企業轉型為ESG企業，但這些都是大幅增加中小企業營運成本，政府應思考如何協助中小企業過渡及轉型。而傳統產業所面臨產業升級、數位轉型及勞動力不足等問題，亦應予以重視，兩者不可偏廢。

第四則是「能源是否充足」的問題。宋楚瑜強調，過去為實現非核家園的理念，台灣供電對天然氣的依賴不斷增加，而能源短缺導致購氣成本大漲，以致台電虧損不斷攀高，但缺電的危機其實並未消除，若缺電的問題遲遲無法解決，勢必對產業與經濟產生嚴重傷害，甚至影響外國廠商投資意願。他直言，意識形態、唱高調、明眼人都知道已經不能解決目前的燃眉之急，新內閣如何與社會溝通，務實解套，已是刻不容緩。

宋楚瑜表示，第五是全民健保財務的問題。如何確保健保財務不致繼續惡化，並維持醫護品質，讓健保繼續守護全民的健康，特別是在我國國防支出不斷攀高之時，健保財務還能支撐多久，有賴政府仔細盤算，此外，勞保的財務健全也必須一併考量；第六是都市計畫的問題。他質疑，「老舊社區的都更為何遲遲不能解決？」，特別是年輕人關心的高房價問題，以及「住」跟「工作」的地點無法在一起，政府都應一併檢討。

宋楚瑜提到，第七是農漁民生存的基本問題。面對中國大陸市場會不會消失，這已是當務之急，因為中國大陸自古以來就是台灣經濟最重要的腹地。他指出，政府同時間也需要積極協助農漁民將原有的產量繼續銷往其他國際市場，其中包括水果運輸過程中如何保存，農漁產品的檢疫等工作，以及如何維持產地價格，才能真正讓農漁民能夠受益，這些都是政府責無旁貸的工作。

第八是教育問題，宋楚瑜認為，要讓教育回歸正常，最重要的就是應該去掉兩綱：「課綱」跟「台獨黨綱」，同時也要針對教育的「量」跟「質」同步檢討，例如幼教公托的量要增加、教育品質要加強，技職教育與就業市場的接合等，都是政府應趕緊著手去做的具體事項； 第九是面對人口老化，此一世界性的問題，他提醒，台灣已經進入「老齡化」的行列，對老人照顧的問題要多加注意。

宋楚瑜最後強調，新冠肺炎疫情雖逐漸和緩，疫後拼經濟成為世界各國最重要的施政重心，總統蔡英文要求新內閣要階段性盤整防疫措施、社會照顧體系總檢討、持續提升國家基礎建設及推動六大核心戰略產業固然重要，但對於百姓生活切身相關的各項「內政」工作，更是新內閣應劍及履及、速決速辦的重要工作。他期盼在全民共同齊心努力下，新內閣能真正帶領台灣走出陰霾，讓台灣經濟真正「揚眉兔氣」！