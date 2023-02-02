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不捨學弟妹淋雨　師大附中學長贈「藍天之子愛心傘」校友喊好想買

▲師大附中愛心傘。（圖／師大附中學生會提供）

▲師大附中愛心傘正式啟用。（圖／師大附中學生會提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立師大附中學校腹地大，各教學大樓棟距遠，為避免學生跑堂上課時，因為突如其來的一場雨淋溼，師大附中學生會提案募集校內專用愛心傘，獲得已經畢業三十多年的學長陳志榮支持，一口氣就捐贈600支印有「藍天之子」的藍色愛心傘，不但下雨天就可以在校內看到一片藍色雨傘海，還有校友見狀喊好想買回家珍藏。

師大附中學生會長黃冠凱說，因為校內棟與棟之間距離較大，學生又需要頻繁穿梭不同大樓間，但台北市常常出現臨時降雨，便有了募集愛心傘的構想，因而製作企劃書向師大附中校友會提案，沒想到獲得師大附中校友會副理事長陳志榮大力支持，馬上請工廠印製校內專屬愛心傘，去年底開始啟用。

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師大附中學生向來以「藍天之子」自居，象徵自由不受拘束的校風，這批創校以來首次出現的師大附中專屬愛心傘，印有「我愛附中」、「藍天之子」字樣，搭配招牌的天空藍色系，讓不少校友直呼「好想買」！附中校友林子翔說，希望可以開放團購，想要重溫母校的天空藍。

▲師大附中愛心傘。（圖／師大附中學生會提供）

▲師大附中校友會副理事長陳志榮自掏腰包贊助600支愛心傘。（圖／陳志榮提供）

陳志榮說，收到學生會的提案，因校友會主要服務的對象是畢業校友，即便是校內贊助也是以校慶餐會、畢業文宣數位典藏贊助，以及奧林匹亞指導教師鐘點費等為主，但看到學弟妹用心企劃、製作簡報提案，決定自掏腰包支持，原本學生會開口募集100支，後來直接捐贈600支，讓學生會可以更彈性運用，也藉此幫助學弟妹養成「互助守信」的觀念。

黃冠凱說，專用愛心傘從去年底開始上路，在校內11處設置專用傘架，每處放置10把雨傘，學生可以甲地借、乙地還，甚至可以帶回家隔天再歸還，上路一個月以來，愛心傘整體使用率相當高，但首批放置110支雨傘，目前已遺失20多支，研判多是學生攜出校外忘記歸還，目前正研擬管理辦法，希望能讓愛心傘可以無限循環使用。

▲師大附中愛心傘。（圖／師大附中學生會提供）

▲師大附中愛心傘正式啟用。（圖／師大附中學生會提供）

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