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快篩不夠用了！　國立師大附中擬「段考前3天改線上課」

▲▼111學年度分科測驗考試於今日（7/11）登場，一大早位於師大附中的考場外就擠滿準備應考的考生。不少考生臨陣磨槍，把握考試前的最後時間加緊念書。（圖／記者湯興漢攝）

▲師大附中學生確診人數仍多，校方研擬第一次段考前3天，全校改線上課。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

疫情反覆，校園防疫新制上路後，「以篩代隔」取代全班停課，但台北市傳出有部分學校快篩用量太快，國立師大附中才剛開學1個月就發出7千多個快篩，校方研擬第一次段考前3天，全校改線上課。北市教育局表示，近日將發送第二波快篩，呼籲各校盯緊存量。

師大附中秘書柯冠銘表示，全校三千多名學生，的確有部分班級確診人數多，一個班級有一半實體、一半線上，老師上課也很困擾，而且有班級不斷重複感染，幾乎天天都在快篩，快篩用量就很快，日前學校召開防災會議，研擬10月13、14日第一次段考前3天，全校進行線上課3天，藉此阻斷傳播鏈，也避免太多人缺考，但還要經過校內課程發展委員會開會討論通過。

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建中校長莊智鈞說，目前校內快篩仍夠使用，暫不考慮因應段考改為線上課，還是配合「以篩代隔」政策。北一女校長陳智源也說，快篩存量仍在安全範圍，學生家裡也都會自備，仍傾向回歸正常生活，不考慮大規模停課。

台北市教育局副局長陳素慧坦言，目前北市以高中職學校快篩用量較大，但近日已準備發放第二波快篩到各校，提醒學校若發放數量的使用率已達五成，一定要盡快回報，教育局會安排補發作業。

而針對學校自行研擬實體改線上上課，陳素慧說，目前北市還是提供各校線上教學演練的空間，但以每兩週一天、每個月兩次為限，一個月最多就是兩天，希望各校能遵守。

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