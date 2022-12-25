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爭取午休自主規劃　師大附中學生會提「校內公投」

▲▼國中會考第一天登場，師大附中考場校門口狀況。（圖／記者林育綾攝）

▲師大附中學生會爭取午休自主規劃。（圖／記者林育綾攝）

記者楊惠琪／台北報導

為讓學生可以彈性運用午休時間，國立師大附中學生會將向學校爭取「午休時間自主運用」，希望在不影響其他享午睡同學的權益下，學生可在教室內靜息或到非教學區活動。此提案待本期末校務會議通過後，下學期將舉行兩次校內公投，分別決定試辦與否，以及是否正式實施並納入校規。

師大附中學生會會長黃冠凱表示，目前校內規定學生必須在中午12時30分至12時55分，在教室午間靜息，不得在外走動，但午休是學生在繁忙的上學期間得以喘息的時間，而每位同學適合休息的方式不同，有些人適合在教室休息，有些則需要在教室外走走轉換心情，又或是到操場運動或和朋友聊天以紓解壓力，尤其附中向來學風自由，午休規定應更開放。

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師大附中學生會提案，午休時間學生除可在教室內靜息外，也可至非教學區，如圖書館、排球場等區域活動，但音量必須管控避免影響有休息需求者，不得大聲喧嘩、彈奏樂器、使用音響等，且社團不得強制要求社員午休參與社團活動，此外，也將設置投訴機制，若因開放午休自主活動導致影響其他午休學生權益，學生可向校方申訴，並作為是否投下公投贊成票的依據。

黃冠凱說，此提案初步已獲得校方、家長代表同意，但仍有一些配套措施尚待規劃，預計本周會在生輔會議提案討論，若順利在學期結束前的校務會議通過，下學期初就會舉辦校內公投，決定是否試辦，若同意試辦，將在試辦兩周後，再進行二次公投確認是否正式實施並納入校規，希望附中生能秉持「越自律越自由」精神，一起讓午休自主提案闖關成功。

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