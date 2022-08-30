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獨／挺高中廢早自習　捷運「附中專屬2號出口」讓學生多睡20分鐘　

▲▼挺高中廢早自習，捷運大安站延長開放校園專屬出口。（圖／記者楊惠琪攝）

▲挺高中廢早自習，捷運大安站通往師大附中的專屬出入口，上學時間特別延長開放20分鐘。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國高中取消早自習新制今天（30日）上路，學生不用強制參加早自習，只要第一節上課前到校即可。台北捷運大安站2號出口其中一側和國立師大附中內側校園相連，只有在上下學時間才開放，為了讓附中學生多睡一點、不會因為繞路而遲到，從今天起，特別延長開放20分鐘，直到8時10分才關門，讓學生最後一刻「滑進校園」也不會遲到。

台北捷運大安站2號出口其中一側，因出口設在師大附中校園內，只有上下學時間才開放。原本早上上學時間是從7時20分到7時50分開放通行，因應新學年廢除早自習政策，從今天起，延長開到8時10分。大安站這項「體貼」高中生的作法，讓附中生直呼「捷運公司好棒！」。

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師大附中二年級林姓女學生說，以往上學如果錯過捷運2號出口的開放時間，得繞道從學校大門進入，至少得多花2分鐘，「對分秒必爭的上學時間來說，實在是德政」。師大附中張姓男學生也說：「感謝捷運公司，讓我可以輕鬆踏進校園」。

▲▼挺高中廢早自習，捷運大安站延長開放校園專屬出口。（圖／記者楊惠琪攝）

▲捷運大安站有師大附中專屬的2號出口。（圖／記者楊惠琪攝）

師大附中學生會指出，因應新學年廢除早自習政策，最晚到校時間改為8時10分，因而向校方反應，希望捷運大安站連接校園的2號出口延長開放時間，讓同學不會因為繞路而遲到，原先捷運公司以人力為由，因晨間適逢運輸尖峰，人力負擔吃緊拒絕，後來在校方與捷運公司多次協調後，這個專屬附中生的2號出口，每天早上延長開放20分鐘。

校方表示，捷運大安站通往校園的2號出口，基於校園安全考量，只有在上下學時間開放，因為捷運公司要特別加派人力開關門，這次因應早自習廢除，學生可延後到校時間，特別跟站務人員情商，願意配合學生作息延長開放，感謝北捷的幫忙。

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