弱勢就醫補助最高3萬元　台東衛生局籲符合條件民眾申請

▲低收入戶及中低收入戶就醫補助最高3萬元，衛生局籲符條件民眾申請。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為照護台東縣低收入戶及中低收入戶等經濟弱勢民眾，台東縣政府推出排除就醫障礙計畫，協助弱勢家庭或民眾就醫費用，補助金額每人每年最高3萬元，減輕病患家庭經濟負擔，台東縣衛生局表示，去(111)年共補助150人次申請案件，今年將持續爭取衛福部公益彩券回饋金，補助就醫費用，符合條件的民眾，向衛生局申請。

衛生局長孫國平表示，許多經濟困難家庭，易出現因貧而病、因病而貧情形，經濟困難者的縣民，可透過醫院社工、衛生所、轄區村里長尋求協助，向鄉鎮市公所代為轉送申請書及相關證明文件。補助對象為低收入戶、中低收入戶及符合各級政府依其相關規定補助的經濟弱勢者等，補助項目有健保欠費、健保部分負擔、住院膳食費、救護車費用、偏遠地區交通費、掛號費、無健保身分者就醫時的醫療自付費用(以健保給付範圍為限)。

孫國平指出，縣府推出排除就醫障礙計畫，減輕病患家庭經濟負擔，讓患者安心養病。由於公益彩券回饋金挹注，協助改善社會條件對健康影響，擴大醫療服務觸角，今年度公益彩券回饋金排除就醫障礙計畫辦理期程，自即日起至12月15日止或經費用罄則截止。