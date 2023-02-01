元宵遶境祈福活動將起跑　池上警方「事前勸導約制事後追究」

▲池上元宵遶境祈福活動，警方將「事前勸導約制、事中處置蒐證、事後追究責任」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

台東縣池上玉清宮「112年元宵擔飯傳濃情踩街」活動，即將於5日登場，關山警察分局將動用警民力協助交通疏導及維持秩序，並呼籲參與團體及成員應依照主辦單位活動規則，並遵守相關法令，使遶境祈福活動能順利完成。

關山警察分局分局長林志弘於元宵遶境活動前，特前往拜會鄉長林建宏及玉清宮主委謝美國，並率保安組組長鍾瑞期、交通組組長陳鼎喬、偵查隊隊長胡家銘、池上分駐所所長鄭志舷於池上分駐所召開協調會，與會人員計有鄉長林建宏、玉清宮總幹事林煥恭及15個宮(殿)府負責人，於會中呼籲所有成員應恪遵公約，以維持活動及宗教形象，並宣示警察將採取「事前勸導約制，事中處置蒐證，事後追究責任」等3手段表達執法決心，請相關負責人承擔起維持團體秩序之責，過濾參與成員，遵守相關法令，使活動平和進行。

另於活動當日，警察除規劃隨隊伍約制及蒐證人員外，並分區部署快速打擊部隊，以優勢警力迅速到場處置，並於最短時間內蒐集相關違法事證依法送辦。針對未遵守交通規則之違規行為，將蒐證並事後舉發交通違規。據統計，近幾年每次都有數百件逕行舉發違規案件告發，其中最多違規仍是以未戴安全帽違規行為，在此呼籲參與活動人員應遵守交通規則，勿有法律假期之錯誤觀念；若有打群架或於遶境中滋事衝突事件，快打警力迅速到場強力處置。

關山警察分局表示，活動當日部分路段將實施機動道路管制疏導，如有民眾駕車行經上述隊伍遶境路段時，應注意行車安全並遵守交通規則，並配合警方及維持秩序人員引導，以確保動線順暢及人車安全，期望此次元宵遶境活動，經由參與團體之自律及各界的配合，達到保留傳統民俗文化及兼顧民眾觀感之雙贏局面！