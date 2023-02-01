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2023「12生肖運勢」排行榜！屬狗遇見真愛、TOP1財運倍增

生活中心／綜合報導

面對新的一年，大家都希望能大吉大利、一路發財，究竟今年度的整體運勢如何？命理師小孟老師在臉書分析出2023「12生肖運勢」排行榜，快來看看自己排在第幾名！

▲▼女生,正妹,閨密,聊天,談心,旅遊,旅行（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲2023「12生肖運勢」排行榜出爐，來看看自己有沒有運勢爆棚。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

TOP 12：鼠
好壞參半，注意官司
2023年，受「刑太歲」干擾，此年運勢將好壞參半。多半做事會遇上阻礙，困難重重，像「鴨子划水」，事件表面平順，但過程是很堅辛，需好好處理，否則容易節外生枝。需小心官司問題、生意情況、桃花劫，凡事別太過急功近利。若遲遲無法順利者，不妨將家裡進行裝修，或增添並改變擺飾，租屋者可以考慮搬遷到更好的地點，來改變此年的不順。

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TOP 11：兔
運勢起伏，感情出狀況
2023年，屬兔的是犯太歲年，運勢變化大且突然，可能會有極端的好事或劣況降臨，主要看個人命格而定。屬兔者，本命年犯太歲，適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉職或搬遷等，有助化凶為吉。而這年則要當心意外或突發事件的發生，外出、行車安全、破財的情況。感情桃花方面，可能與人發生矛盾、爭吵、分手的情況，對生活衝擊較大，情緒亦容易起伏不定。

TOP 10：龍
不宜擴張，安分守己
2023年，有「害太歲」的情況，整體運勢尚且平穩，就算想有所突出表現，也會顯得無奈，而不被人欣賞。不管是事業、桃花、財運，在資源使用時，都需要多加注意，不宜過度擴張，否則容易判斷錯誤，而有損害。人際關係會受影響而有倒退，所以與人溝通上要多留意，在職場上，最適宜安份守己，不好出現猶豫不決的心態，這會讓事情有更多變卦。

TOP 9：馬
情緒欠佳，控制脾氣

2023年，有「破太歲」的情況，比較會有人際關係的影響，及個人情緒多變的情況，整年度來說是個新機會的一年，但能否為自己創造新格局，就要看能否把握住了。工作事業的前景是一片美好，有新的舞台、新的局面，與新的人事物，因此情緒要懂得控制，這樣才有好人緣，事業運才會跟著好。另一個就是要懂得學會辨識誰是良師益友，這才能真的幫助到自己。

TOP 8：雞
運勢波動，投資失利
2023年，將是「沖太歲」的一年，整體各方面的運勢起伏會較大或很極端。但在感情上，還是有開花結果的機會，只是要多用些心思才能破除障礙；另外事業上，雖然有好的機會出現，但需拿出勇氣來打拼，阻礙才會漸漸被移除。若是持續感到極度不順者，不妨申請出差、移動到新的工作環境，改變氣場；財務投資上，不宜短線進出，以利安然度過這一年。

TOP 7：虎
穩中向前，情感加分
2023年，運勢相較於往年，今年會是新的開始，會比較穩固，運勢雖未算有明顯進步，但可說是在中規中矩前進，穩定中成長。這年的小人會慢慢遠離，貴人會有所增加，因此相助的人會較多。但需留意官司情況，不可在灰色地帶遊走；感情上會有新的有緣人出現，需用誠意來相待，才能給對方好印象，自然隨著時間一長，感情要開花，也是有機會的。

TOP 6：蛇
避免熬夜，切莫競爭
2023年，運勢較為顛頗一點，至於能否擺脫困境，或往上提升，就要看當時的心態了。今年要特別小心疾病的問題，尤其是因為飲食及生活習性所造成的，過度放縱、抽菸喝酒、大魚大肉、熬夜加班，或是與流行性疾病相關的，不可不當心。另外在工作事業運，會有過度競爭的現象產生，但是只要把心思放在該注意的事項，多半能夠有驚無險的通過。

TOP 5：牛
平安無事，人際平安
2023年，運勢平穩，無大起亦無大落，是個相安無事的一年，所謂無事便是好事。桃花、財運、人緣皆無明顯優勢，疾病、是非、禍害，亦無明顯徵兆，因此這一年，若想要有大成就，最好是靠自己，計劃不妨多作規劃，做事要確實，人際關係則多留意待人相處的道理。其餘的一切，自然會在努力之下，而有好成績出現。

TOP 4 : 猴
運氣提升，適合學習
2023年，屬猴的總體運氣不錯。在工作上，會有不錯的機會，若是想跳槽的，不妨仔細觀察，或好好的選擇新公司，做好轉換公司的準備，也因此在正財方面，會有不錯的改變可能。而在學習成就方面，會有不錯的進修機會，只要秉持極積的想法，要想有好的成果，都不會太難。但在人際交友上，需留意可能發生交友不利的情況，容易導致本人有不好的想法產生。

TOP 3 : 狗
遇到貴人，遇見真愛
2023年，兔狗合太歲，整體是走好運的。有機會在辛苦打拼的過程中，遇到貴人相助；在愛情桃花方面，特別是單身人士，在身邊的朋友團體裡，也有機會遇到好對象。而在事業上，需要留意小失誤，但不用太過擔心，多保持理性，即可有效處理事情；身體健康方面，則注意氣節的轉換，因為疏忽而產生的小感冒之類的即可。因此好運年的同時，本人的用心是最實在的。

TOP 2：羊
循序漸進，貴人助運
2023年，羊與兔呈現三合關係，因此整體運勢是不錯，且較為順遂。在這一年，整體運勢可望循序漸進向上發展。會常遇到貴人，不論是實際的幫助，或是意見想法上的建議，都會有不錯的幫助，即使真的有低潮期，身邊也有人能幫忙拉一把。但需注意今年會有精神上的狀況，畢竟低潮期，要避免在心態及想法過度負面，才不會引起心理疾病的產生。

TOP 1：豬
人脈拓展，財運倍增
2023年，生肖屬豬的人恰好與兔合，自身整體運勢都會有所提升，而且整年運勢都相對於其它生肖較好。像是人際桃花好，容易運到貴人幫忙，與他人相處都能較為利，能夠減少人際關係的衝突，上班族的職務會有好的易動，薪資也有機會加薪。對於開店做生意的老闆們，財運也會大增，容易有好的顧客上門，名譽聲望更有大增的可能。

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