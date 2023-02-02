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限量！超大藍晶鑲嵌！唐綺陽聯名金高限量祝福高粱酒

▲▼晶彩盛年金門高粱酒,金高,運勢,幸運,唐綺陽,水晶,限量,國師,高粱,黑松,收藏。（圖／黑松提供）

▲黑松公司聯手金門酒廠特邀唐綺陽老師跨界合作，推出結合東西方運勢元素，鑲有罕見施華洛世奇頂級藍晶的「晶彩盛年金門高粱酒」，祝願大家「晶」想事成，擁有璀璨耀眼的一年。（圖／黑松提供，下同）

圖、文／黑松提供

轉眼已過完農曆春節，不知道大家年後有什麼新的計畫或期待的事情呢？無論是什麼，今年不妨趕緊把握起來！有著「國師」稱號的星座專家唐綺陽老師表示：「2023 年冥王星首次進入水瓶座，會有許多發展、新格局的可能性，只要有所付出，就有實踐所願的機會。」而在這充滿契機的一年，黑松公司聯手金門酒廠特別邀請唐綺陽老師跨界合作，結合今年東方生肖元素—兔子，打造鑲有罕見施華洛世奇頂級藍晶、時尚感十足的「晶彩盛年金門高粱酒」系列首部曲，期以這支乘載著希望與實現美好意涵的高粱酒祝福大家「晶」想事成，擁有璀璨耀眼的一年。

▲▼晶彩盛年金門高粱酒,金高,運勢,幸運,唐綺陽,水晶,限量,國師,高粱,黑松,收藏。（圖／黑松提供）

▲晶彩盛年金門高粱酒以象徵未來展望的藍綠色為基調渲染於瓶身，更特別鑲嵌市場罕見的超大顆30mm施華洛世奇稀有蛋型藍晶，瓶蓋特以銀兔躍然於蛋型藍晶設計，是幸運的象徵，更是極具收藏價值的藝術品。

以美好祝願推出的晶彩盛年金門高粱酒，依唐老師據今年星象運勢推敲出象徵未來展望的年度幸運色—藍綠色為基調渲染於瓶身，呼應幸運色更特別鑲嵌市場罕見的超大顆30mm施華洛世奇稀有蛋型藍晶，以頂級工藝打磨出如鑽石般璀璨耀眼的光芒，而藍晶的形狀「蛋型」更是藏有玄機，其在古西方文化中帶有重生與希望的美好意涵，如同對充滿無限可能的今年的祝福，而因應卯兔年的到來，瓶蓋特以銀兔躍然於蛋型藍晶設計，象徵「躍兔迎春」的好寓意。東西幸運元素的結合之下，這瓶「晶彩盛年金門高粱酒」不僅是含有「晶」想事成的祝福，也是幸運的象徵，更是極具收藏價值的藝術品！

除了瓶身貼合整年運勢設計之外，酒體更是特別打造，香氣層次風味豐富，滿溢濃郁窖香、陳香，祈願今年晶彩如意；口感溫婉豐潤、酸甜果乾香氣交織出豐富層次，寓意今年各方面都大豐收；尾韻細品精緻悠長，熟糧香與梅麴味綿延，餘韻久久不散，如同好運不絕一整年！

▲▼晶彩盛年金門高粱酒,金高,運勢,幸運,唐綺陽,水晶,限量,國師,高粱,黑松,收藏。（圖／黑松提供）

▲晶彩盛年金門高粱酒結合東西文化及運勢元素，擁有獨一無二的幸運象徵，不論收藏或送禮顯品味與祝福的心意都是很好的選擇！

晶彩盛年金門高粱酒結合東西文化及運勢元素，擁有獨一無二的幸運象徵，不論收藏或送禮顯品味與祝福的心意都是很好的選擇！全台限量2萬瓶，建議售價5,600元，即日起於全台各地區酒類專賣店限量販售(實際價格、庫存及販售方式依各通路為準)，趕緊手刀搶購，感受2023年最美好的祝福，「晶」彩一整年！

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