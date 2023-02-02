陳建仁拜會立法院國民黨團　洪孟楷提三建議：以務實施政回應人民

▲國民黨文傳會主委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁1日上午拜會立法院國民黨團，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，民進黨在九合一選舉中慘敗，代表人民不接受過去政府施政，陳建仁既然接任，他也提出「亡羊補牢、切勿羊入虎口、不要掛羊頭賣狗肉」三點建議，盼其內閣團隊能以更務實的施政來回應人民。

洪孟楷指出，民進黨在九合一選舉中慘敗，代表人民不接受過去政府施政，陳建仁既然接任，他也提出三點建議，希望其內閣團隊能以更務實的施政來回應人民。

洪孟楷表示，第一「亡羊補牢」，還稅於民的計畫在當初送至立院時只有簡單的六頁就要四千多億，其中的一千四百億空白授權，根本看不出行政團隊到底要做什麼，強化經濟韌性具體的計劃為何？要求陳建仁立即指示相關部會提出嚴謹的計畫向立院負責。

第二點則是「切勿羊入虎口」，洪孟楷說，九合一大選民進黨敗選其中一環就是治安問題，多數國人認為治安明顯惡化，包括台南88槍擊案、黑金疑雲等。陳建仁身為南部鄉親，請一定要理解鄉親的心情，提出解決辦法。第三「不要掛羊頭賣狗肉」，大家都是中華民國國民，共同生活在台灣這塊土地上；過去蘇貞昌最大的問題就是政治性格強烈，政治意識非我族類其心必異。因此，他期許陳建仁內閣團隊，能以做實事優先而非政治，共同為中華民國做出貢獻。