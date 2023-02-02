陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

▲蘇貞昌、陳建仁、賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

前行政院院長蘇貞昌因腰部問題，日前赴台北榮總進行微創手術，副總統賴清德昨日致電關心其病情時提及，「看來這是院長症候群，卸任院長之後都會這樣，那我也要叫陳建仁小心一點」。回顧去年六月，賴清德也因同病情赴榮總接受手術，但手術後僅休息一天便立馬恢復行程，而他口中的「院長症候群」就是「脊椎間盤突出」。

蘇貞昌1日透過臉書表示，今年大年初一，他到行政院發放紅包給留守同仁與100多位駐衞警，又到防疫指揮中心慰勉值班同仁，由於走太快不小心傷了腰，這幾天忍著疼痛，辦完交接典禮後，才前往台北榮總進行微創手術，現在已經可以出院回家，目前狀況良好。

而副總統賴清德也在民進黨中執會結束後，致電蘇貞昌關心病情，通話中賴清德提到，「原來是『同款症頭』（意指同樣症狀），那我也要叫陳建仁小心一點，看來這是院長症候群，卸任院長之後都會這樣。」

回顧去年六月，賴清德也因「脊椎間盤突出」壓迫神經而赴榮總接受手術。當時賴清德表示，由於腰椎第5節、薦椎第1節間的脊椎間盤突出，壓迫到薦椎第1節間神經，所以在榮總接受治療，手術後恢復得很好，特別感謝榮總陳威明院長、神經外科黃文成主任等醫療團隊細心照護，也提醒大家隨時注意正確的姿勢，常保身體健康。

另外，值得注意的是，賴清德手術後僅休息一天，便開始跑行程了，而他口中的「院長症候群」就是「脊椎間盤突出」。

針對椎間盤突出問題，衛福部桃園新屋分院物理治療師胡勛傑受訪時指出，椎間盤能緩衝人體在從事工作、運動等活動時對脊椎產生的壓力及衝擊傷害，但當腰椎椎間盤受到不正常的壓迫時，就有可能會向外側突出，嚴重則會導致肌肉萎縮、大小便功能等問題。

胡勛傑透露，椎間盤會隨著年齡增長耗損和外力因素下，而逐漸失去原有的彈性及避震功能，而長時間的姿勢不良或動作不確實，如工作上長期需要彎腰搬重物，職場上需要久坐或久站性質的工作或是突發性外傷如車禍、運動傷害等，都可能加劇椎間盤的損傷。

胡勛傑提醒，平時正確的姿勢及環境調整，如勿久站久坐、勿坐太低的椅子或太軟的沙發，搬重物時應避免彎腰，改以蹲下方式來取物才能避免再次復發。若有重度椎間盤突出或經長期復健仍有持續或惡化的神經症狀，應經醫師評估是否須接受手術治療。