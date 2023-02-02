公司「加薪徵新人」！老員工怨仍拿低薪　過來人掀論戰

▲公司加薪找新人，老員工卻依舊領低薪，貼文引發網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年缺工問題嚴重，導致許多企業紛紛提高待遇，希望能吸引人才上門應徵，而有一名網友生氣說，他任職的公司近期提高薪資徵人，但原本的老員工卻依然拿低薪，差別待遇讓他非常不滿，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，還有人感嘆「我以為是我自己發的文」。

原PO在批踢踢表示，現在許多企業缺工問題嚴重，他的公司也面臨缺人窘境，由於開出基本薪資幾乎徵不到人，導致公司決定「提高待遇」徵人，不料老員工卻沒有這項福利，造成公司新人的薪水比老員工多的情況，差別待遇讓他非常不滿。

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▲有網友回覆，「我在前公司就是這樣離職的」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱烈討論，有不少人感同身受，「我懂，我們公司目前也是，所以我在裡面塞了一堆問題，準備換工作」、「很多家都這樣吧」、「我以為是我自己發的文」、「我在前公司就是這樣離職的」

也有人建議，「離職，不要做最大，反正錢不多」、「因為你們談的時候就那個價錢」、「反正他們要重新訓練新人，離職就對了」、「各行各業都這樣，我也是找好工作離職申請書，送出去了，才加薪」、「邏輯很正確啊，不離職就是接受了」。