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南投縣住宿式服務機構補助申請3／1截止　一年最高可領6萬補助

▲南投縣政府提供住宿式服務機構使用者補助方案。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣政府提供住宿式服務機構使用者補助方案。（圖／資料照片，南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

楊姓老翁因中風全癱住院，經治療和南投縣照管中心照顧管理專員評估使用機構喘息服務後，家人評估仍無法返家照顧，進而選擇自費續住機構照顧，5個月後身體狀況才復原較佳，家人將楊翁接回家後，自照管中心獲知能申請住宿式服務機構使用者補助方案，並順利申請到補助金，對家中經濟不無小補。

南投縣衛生局長陳南松表示，縣府提供「住宿式服務機構使用者補助方案」，符合入住條件者一年最高可提供6萬元補助，補助條件則須同時符合下列3項：

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（一）入住之機構類型：一般/精神護理之家、老人福利機構（除安養床外）、榮民之家（除安養床、公費床外）、身心障礙福利機構、兒童及少年安置及教養機構（依法安置者）、長照住宿式服務機構；（二）入住天數：自111年1月1日起至111年12月31日止，實際入住機構天數累計達90天以上，如保留床位期間及機構喘息服務（領有長期照顧給付及支付補助）期間則不列計。

▲南投縣政府推出住宿式服務機構使用者補助方案 ，最高補助6萬元。（圖／南投縣政府提供）

（三）使用機構者納稅狀況：經稅捐稽徵機關核定使用機構者之同一申報戶最近一年綜合所得稅申報資料，如無申報資料/所得稅率0%者得補助6萬元、所得稅率5%者得補助5萬4000元、所得稅率12%者得補助4萬5600元。

衛生局提醒，111年度受理本方案申請至112年3月1日止；民眾若有其他長照相關服務需求或相關問題，可撥打長期照顧全國統一專線1966，或電洽南投縣長期照顧管理中心049-2209595，亦可利用南投縣長照中心申請請利用南投縣政府衛生局網路線上申請（網址https://www.ntshb.gov.tw/serviceapply/index?Parser=99,5,77,42）。

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