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這縣市醫療補助「最高3萬」！2月新制上路　耗水費開徵每度多3元

▲新台幣，千鈔。（圖／記者廖婕妤攝）

▲高雄市醫療補助最多可領3萬元。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者楊晏琳／整理報導

2月份有許多攸關民生、交通的新制上路，包括家電汰舊換新補助開放申請、用水大戶開徵耗水費、部分縣市開辦各式補助等，自主防疫「0+7」也將自2/7放寬，改採有症狀才需要篩檢。《ETtoday新聞雲》整理2月最新政策，提醒民眾務必把握自身權益。

民生

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家電汰舊換新補助開放申請　最高可領5千元

經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」，自2/1起開放申請。民眾只要自112/1/1起購置能源效率分級標示第1級冷氣及冰箱，並確實將家中舊冷氣冰箱汰換回收，備妥指定文件後即可於網路申請。每台新機補助3千元，申請期限至113/1/15止，期間如補助經費用罄，將提前截止受理。

此外，112/6/14前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2千元，合計可獲得5千元節能補貼。經濟部能源局提醒，民眾在業者到府安裝冷氣、冰箱，並回收舊機時，務必索取環保署廢四機回收聯單第三聯，以作為家電汰舊證明。

用水大戶開徵耗水費！超過9千度每度多收3元

經濟部公布《耗水費徵收辦法》，自2/1起，針對在枯水期（每年11月到隔年4月），單月使用自來水、地面水及地下水之總用水量超過9千噸（度）的大戶，每超過1度便加收3元。但若業者用水回收率達到公告標準，耗水費率最低可以降至1元。

不過，為使用水大戶有緩衝期進行節水設備投資，114/6/30前用水大戶的耗水費會減半收取。使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，則享有最高60%之耗水費減徵優惠。

健康、疫情

2/7起，調整自主防疫指引

指揮中心宣布，自2/7起放寬自主防疫規定，除入境者外，確診者的接觸者也一併適用。檢測措施為當有症狀時，使用家用快篩試劑進行檢驗，並於自主防疫地點休息；另入境時發放4劑快篩，也隨著新制改為發放1劑。

▲▼2/1 0+7自主防疫規範調整。（圖／指揮中心提供）

▲0+7自主防疫規範調整。（圖／指揮中心提供）

2/7起，取消中國旅客入境採檢

指揮官王必勝宣布，2/7起取消自中國來台旅客探檢措施專案。包括取消自中國來台旅客機場/港口唾液PCR探檢措施，以及取消自中國啟程經港澳轉機入境台灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。時間以表訂航班抵台為準。

第十輪家用快篩上路　2對象免費領

2/1起實施第十輪家用抗原快篩試劑實名制，民眾可持健保卡至藥局或衛生所購買。每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份共30劑，並可分次購買，且次數不拘、可代購。售價仍為每份（5劑）500元。

此外，1/10已開放65歲以上長者（第五輪）、0到6歲學齡前幼兒（第七輪）免費領取家用抗原快篩試劑，尚未領取的民眾，2/28前皆可憑1958年（含）以前出生長者、2016/9/2（含）以後出生學齡前孩童的健保卡前往領取。

國健署推出爸爸手冊

國健署推出「爸爸孕產育兒衛教手冊」實體手冊。自2/1起，準媽媽產檢時可同時拿到「孕婦健康手冊」及「爸爸手冊」，幫助準爸爸學習從伴侶懷孕、生產到新生命誕生的過程中所需的知識和技巧。

若有其他孕產相關問題，也可撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，將由專業人員解答，或至「孕產婦關懷網站」查詢孕期健康照護資訊。

兒童牙齒免費塗氟服務　需攜帶健保卡、紀錄表

為維護兒童牙齒口腔保健權利，衛生福利部口腔健康司提供6歲以下學齡前兒童每半年一次牙齒塗氟服務。12歲以下低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區的兒童，則於每三個月補助牙齒塗氟一次。

有意願的家長，自2/1起，務必攜帶健保卡以及附有「兒童塗氟補助時程與紀錄表」的兒童健康手冊之黃卡，或是到此下載並列印兒童健康手冊第4頁的「兒童塗氟補助時程與紀錄表」，方能讓孩子接受牙齒塗氟保健服務。

▲▼ 台東力推偏鄉牙齒塗氟，學童蛀牙變少了。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲衛福部提供6歲以下兒童免費牙齒塗氟服務。（示意圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

地方

台北開辦失業勞工子女就學補助

台北市勞動局表示，只要是設籍北市、且於去年10/1至今年3/31期間非自願離職的失業勞工，如與配偶110年度之綜合所得總額合計在148萬元以下，子女就讀國內的高中職或大專院校且未接受教育部免學費方案或其它同質之教育補助者，都可申請失業勞工子女就學費用補助，申請期間為2/1日至3/31日。

補助金額依據子女就學情況有所不同，就讀公立高中職者（含五專前3年）每名補助5000元、私立高中職者（含五專前3年）每名補助1萬2000元；公立大專院校者（含五專後2年）每名補助1萬3600元、私立大專院校者（含五專後2年）每名補助2萬6000元。

桃園科技執法擴大執行

桃園市政府交通局自112/2/1起，再增加6處科技執法，包含4處「大貨車禁行」違規偵測科技執法路段，請貨車司機注意依規定進行申請通行證，勿行駛於管制路段：

．八德區富榮街：全日禁行30噸以上大貨車
．八德區湧光路：全日禁行6.5噸以上大貨車
．龍潭區高原路：每日上午7至8點、中午12至1點、下午3至4點禁行大貨車
．龜山區湖山街：全日禁行砂石車

其餘2處為中壢區元化路（近中壢火車站）設置「公車停靠站違停」科技執法；龜山區龜山一路與忠義路三段口設置「未保持路面淨空」科技執法。

台南新生育兒津貼　2月起簡化流程

台南市社會局簡化育兒津貼申請手續，自2/1起，民眾只要到戶政事務所進行新生兒出生登記，就可直接申請生育獎勵金與育兒津貼，再由戶政事務所將育兒津貼申請書轉交區公所審查後核發。

▲▼戶政事務所,公家機關（圖／記者周宸亘攝）

▲台南民眾只要至戶政事務所登記，就可直接領取育兒津貼。（示意圖／記者周宸亘攝）

高雄協助弱勢個案醫療補助

高雄市政府衛生局宣布，自2/1至10/31止，凡設籍高雄市並符合本市區公所及社會局認定經濟困難且開立證明者，可以申請健保部分負擔、住院膳食費、掛號費、救護車費、偏遠地區交通費、健保欠費等，每人每年補助上限6千元；以及無健保身分者就醫時之醫療自付費用（以健保給付範圍為限）。

因經費有限，補助項目限本年度費用，每人每年以3萬為上限，倘經費用罄將提前截止受理申請。

高雄輕軌大順路段陸續禁止左轉

高雄市捷運局宣布，為配合環狀輕軌大順路工程，自2/1起，大順路段原佈有左轉專用車道的9處路口，將陸續禁止左轉。

大順路沿線車流僅可直行或右轉，特別提醒用路人提前或延後以右轉P-turn方式進行左轉，也建議用路人多利用鄰近東西向替代道路（明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路、武廟路、憲政路、鐵道一街），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路、凱旋一路、福德二路）提早改道其他替代路線。

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