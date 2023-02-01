南投新科議員經營住宿型日照機構有成　設居家服務據點兼服務選民

▲南投縣議員簡千翔於南投市中興新村新設居家服務據點，巧扮財神爺慶祝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣人口老化問題嚴重，老年族群也需要更多照顧服務資源，草屯鎮「朝日長照」因此從住宿型機構跨足居家服務，希望將長照送到家中，並在南投市中興新村新設居家服務據點，期盼幫助更多的長輩得到妥適的照顧。

「朝日居家長照」新據點今天於仁德路舉辦揭幕儀式，南投縣長許淑華前往致意，並和縣議員簡千翔、據點服務人員合影，並分送紅包；時逢新春開工，簡千翔還應景變裝成財神爺慶祝，氣氛熱鬧而逗趣。

擁有英國幼教博士學位的簡千翔說，5年前開始經營朝日住宿型長照，常安排幼兒和老人互動，「老幼共學」和充足的醫護人力，是機構最大的特色，也受各界肯定，100床的容量始終維持滿床；在住宿長照穩定之後，跨足至居家型服務，並整合專業且具經驗的醫護人員、有社工、還有營養師做為後盾，提供服務不但駕輕就熟也更周全。

簡千翔表示，朝日長照在中興新村營北里成立居家服務據點，一定先讓里民優先享有居家長照服務，接受有需求的家庭申請，由居服員到宅照顧失能或失智的老人，也提供餐食照顧、家務協助、陪同外出、陪同就醫、沐浴洗頭和喘息服務等；低收戶由政府全額補助，一般戶由政府負擔84%，民眾只需自付16%。

簡千翔說，今天成立的居家服務據點也做為自己擔任縣議員的選民服務處，結合長照及民眾服務，一舉二得，未來計畫也在南投成立日照中心，做不同的服務。