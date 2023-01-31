室內口罩令有望解禁　專家：別叫人一定要脫

▲林口長庚醫院副院長邱政洵直言，現階段室內口罩令不該「統統解除」。（示意圖／ETtoday資料照）



記者隋昊志／綜合報導

春節剛結束，台灣本土案例暴增，疫情明顯出現反彈趨勢，今（31）日單日個案破3萬例，較上周增幅達到118.2%，疫情指揮中心有意再解除室內口罩令，並於本周四正式公布。對此，林口長庚醫院副院長邱政洵直言，室內口罩令不該「統統解除」，像是長照、醫療機構、人口密集處等，高風險場域還是需要戴，口罩令解除並非是叫國人一定要脫掉，仍然不得輕忽疫情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林口長庚醫院副院長邱政洵直言，現階段室內口罩令不該「統統解除」。（示意圖／記者屠惠剛攝）



對於指揮中心有意解除室內口罩令，據《聯合新聞網》報導，林口長庚醫院副院長邱政洵認為，雖然國人平時的戴口罩習慣還是做得很好，但過年返鄉與家人密集接觸，難免會有所鬆懈，因此年後疫情爆發是可預期的，但目前仍在疫情之中，不理解室內口罩令為何要在這個時間點討論解除。

邱政洵表示，口罩令解除不是叫國人一定要脫掉，該戴的時刻還是要戴，倘若室內口罩令真的解除，建議還是要有配套措施，高風險場域還是一定要將口罩戴好戴滿，例如長照、醫療機構，或是像下班尖峰時刻的捷運車廂等人口密集之處，才能保護自身的健康。

此外，邱政洵也提醒，雖然這波疫情可能很快就會達到高峰後就下降，但本土病例始終沒有低於一萬例，因此打疫苗、戴口罩都是最好的防疫措施，因此還是不能放鬆。