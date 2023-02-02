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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／陳培瑜將遞補不分區立委　問政目標曝光

▲▼陳培瑜將遞補民進黨不分區立委。（圖／陳培瑜提供）

▲陳培瑜將遞補民進黨不分區立委。（圖／陳培瑜提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

出身文化界的作家陳培瑜將遞補民進黨不分區立委，她曾經營知名獨立書店「凱風卡瑪兒童書店」，擔任繪本主編、講師，同時也是兩個孩子的媽。對於進入國會後的工作目標，陳培瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，將關注書店、出版、閱讀、親子教育等議題，希望在有限的立委任期內，從體制面協助更多孩子們。

由於原任民進黨不分區立委的管碧玲入閣擔任海委會主委，來自文化界的陳培瑜可望遞補立委。陳培瑜曾經擔任國中國文老師，因在花蓮縣東華大學教育研究所攻讀碩士愛上花蓮，2007年與丈夫一起開設獨立書店「凱風卡瑪兒童書店」（現已歇業），也是國內知名的繪本主編，多年來持續透過自媒體、讀書會、講座課程推廣閱讀，亦長期關注教育、親職關係等議題。

據悉，陳培瑜近日已回覆立法院來電，表態願意遞補不分區立委，不過仍須待中選會公告，政壇關注，參與政治歷程趨近零的陳培瑜究竟是何許人也？

對此，陳培瑜今日接受訪問表示，她於10多年前從台北前往花蓮，開設「凱風卡瑪兒童書店」，在2014年書店歇業後回到台北，進行繪本推廣工作，因而與不少家長互動，此外，她推動成立台灣獨立書店文化協會，亦曾擔任第1屆友善書業合作社理事，2019年有民進黨的朋友詢問，她是否願意從法制面、制度面進行一些合作，成為被列入民進黨不分區立委名單的契機。

「我參政的經驗就是零，當時名字被貼出來（指列入民進黨不分區立委名單），獨立書店界的朋友最驚訝」，陳培瑜說，當時她有明白表示不在意名次，並盼透過參政，為教育、出版、獨立書店、孩子們帶來一些希望，身為兩個孩子的媽，她過去10多年的工作都與教育有關，見到許多教育現場的問題，也希望從體制面協助，幫助更多孩子們。

自稱「非典型工作者」的陳培瑜，近年維持著「半媽半講師」的身份，除了組織讀書會、擔任講師，也以志工身份協助人本教育基金會錄製Podcast。她說，她可以想像，出任不分區立委後應該會面臨極大的挑戰，因為不熟悉，勢必遇到從來沒有想過的挫折，而自己這麼多年來都在民間機構從事教育、出版領域的工作，會好奇進入政治場域後，體制內及體制外的差別是什麼，「我已經做好好好質詢的心理準備，會全力以赴，關注書店、出版、閱讀、親子教育的題目。」

▲▼陳培瑜將遞補民進黨不分區立委。（圖／陳培瑜提供）

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