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賴清德令民進黨中央援軍進駐南投　蔡培慧競選總部今成立

▲蔡培慧立委補選競選總部今成立。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

▲蔡培慧立委補選競選總部今成立。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，民進黨主席賴清德已指示副秘書長黃建嘉即起率隊進駐南投、全力為民進黨候選人蔡培慧輔選；蔡培慧競選總部也在今天設於民進黨南投縣黨部，另在南投市、水里鄉等地設有競選服務據點，就近提供鄉親泡茶、聊天、提供建議的環境。

蔡培慧競選總部今天舉行成立記者會，蔡培慧公布競選團隊幹部：由立委羅美玲擔任主委、吳棋祥前議長擔任總督導，另有後援會會長洪國浩及3位副主委、5位副總幹事及組織幹部、各鄉鎮組織團隊；民進黨副秘書長黃建嘉率領12位成員進駐，全面強化組織及文宣戰力，也展現全黨中央、地方團結，要在賴清德上任後的首戰中贏得勝利。

▲蔡培慧立委補選競選總部成立，由民進黨副秘書長黃建嘉率隊進駐、全力輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧細數過去在士農工商不同領域和族群服務的政績，並感性提到去年縣長選戰後走訪各地謝票，許多年輕父母、在地鄉親都很不捨，也期許他「要繼續拚！」他承擔補選的決心即來自南投人渴望進步的心情，也要「為南投爭一口氣」，爭取過去未臻完善的工業區規劃，以及提升醫療服務不足、交通路網及大眾運輸工具匱乏的困境；他也呼籲鄉親讓自己重返國會，調適法規、協助青年就業，並改善學生就學、產業接軌及農業缺工問題。

▲蔡培慧立委補選競選總部成立，由民進黨副秘書長黃建嘉率隊進駐、全力輔選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

羅美玲說，蔡培慧不論在立院、行政院中辦，或教學研究、民間倡議都有豐富經驗，是相當優秀的立委人選；他表示地方幹部組織已成軍，全面號召支持者用選票相挺，也引述民進黨秘書長許立明昨晚會議談話，補選只剩1個月，要以「螞蟻雄兵」的力量在最短時間發揮最大力量，縣黨部及所有競選團隊會戮力協助蔡培慧拿下第二選區立委席次。

民進黨縣黨部主委蔡銘軒表示，蔡培慧長期為南投爭取相當多的資源，反觀當了8年卻無法為民眾爭取福利的前縣長林明溱，令人無法指望他在國會為南投發聲，呼籲鄉親選賢與能，選出重視南投、有能力爭取中央資源的蔡培慧。

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