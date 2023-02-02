勞動基金去年虧損3529億元　賴瑞隆：股市有漲有跌

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

勞動基金1日公布截至去年底止，勞動基金整體虧損為新台幣3529億元，收益率負6.71%，但近10年來平均投資報酬率為4.05%，長期投資績效仍屬穩健。民進黨立委賴瑞隆受訪表示，股市有漲有跌，政府仍持續投資台積電、鴻海、聯發科等高科技產業，以長期穩定的持有，使勞工朋友有豐沛的退休金。

勞動基金昨天公布整體基金2022年度投資收益數虧損3529億元，未年化收益率虧損6.71％，其中，新制勞退基金虧損2280.3億元，收益率-6.67％，以目前有效帳戶約1225萬勞工計算，平均每位勞工約賠1.8萬元。

賴瑞隆表示，勞退基金是勞工的退休金，勞動部也都謹慎操作，把最多投資放在台積電、鴻海、聯發科等高科技產業，在2021年的表現相當亮麗，勞退基金獲利2.8億元，每個人可以分到2.3萬元的紅利，但是在2022年全球股市狀況比較不好，虧損了2200億元左右，每位勞工虧損1.8萬元。

賴瑞隆說明，股市投資有漲有跌，以台灣的股市、高科技產業來說，長期持有還是具有相當的信心，呼籲國人不用太擔憂，這是將來才會兌現的，只要勞動部穩健持有、投資在高科技產業、有未來性的產業上，相信最後會是穩健的獲利。

賴瑞隆強調，股市有漲有跌，前年大漲後去年跌了，所有股民及勞工朋友不用太過於擔心，政府還是會持續投資在台積電、鴻海、聯發科等高科技產業，以長期穩定的持有，給勞工最好的獲益，使勞工朋友在退休時可以領到和理、豐沛的退休金。