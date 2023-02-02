　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

▲▼共和黨老大麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）傳出今春訪台，引來北京警告「勿重蹈前任眾院議長裴洛西訪台覆轍」，對此，民進黨立委林俊憲2日表示，自己不是很明白，裴洛西明明在中國的叫囂下大方降落，待了幾天後風風光光的離開，重蹈覆轍的意思，是指在中國眼前降落再風光離開嗎？「重蹈」一趟愉快的訪台之行，有什麼問題嗎？

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），麥卡錫1日前往白宮，與總統拜登討論國債問題，眾院共和黨人官方推特帳號分享這段採訪畫面，可見他會後受訪時被問及中國警告他不要訪台一事，他對此馬上回答，「我不認為中國可以命令我何時何地能去哪裡。」

去年8月時任眾院議長裴洛西來台後，中共以大規模軍演作為回應，導致台海局勢緊張。麥卡錫當時就公開呼籲裴洛西訪台，更稱未來若當選議長有意來訪。若台灣行成真，他將成為繼金瑞契（Newt Gingrich）、裴洛西之後，1997年以來第3位訪台的美國國會議長。

林俊憲表示，真正該避免重蹈覆轍的，不是別人，正是中國自己。他說，去年裴洛西訪台前一副要開戰的嘴臉，在國內鼓動民族主義情緒，自己到現在都還記得那幾天網路上流傳許多小粉紅看到裴洛西降落情緒崩潰的影片，崩潰一次後或許還願意繼續相信共產黨的宣傳，要是又被騙第二次可就難說了。

林俊憲喊話，還是要勸勸中共，這次麥卡錫如果真的來，反正也阻止不了，還是乾脆裝聾作啞吧，全面封殺國內的報導，假裝沒這件事，自己心照不宣就好，又何必讓小粉紅知道呢？

林俊憲直言，否則煽動大眾的情緒容易，消除卻很困難，「一大群失望的小粉紅會不會暴動都很難說，到時侯別怪沒人提醒你們啊！」 

ET快訊
他狂吃1食物竟「急性腎衰竭」　醫嚇傻：真的沒看過
快訊／前副閣揆沈榮津　明就任台灣金董座
獨／陸軍營區驚爆性愛實戰　上尉與女中尉「站姿交纏」
父母都是黑幫大人物！Makiyo曝親見小弟「斷指謝罪」
嚴爵退出歌壇「確定不唱了」！　嬌妻親揭他近況
祖孫暖心照被讚爆　網笑：這件可穿到18歲
日本露天溫泉爆偷拍！超過1萬人裸體被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／陳培瑜將遞補不分區立委　問政目標曝光

勞動基金去年虧損3529億元　賴瑞隆：股市有漲有跌

陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

基隆「護海公投」遭內政部駁回？　林右昌：有適法性疑慮

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回「5理由」曝光

《平均地權條例》子法何時過？　林右昌：4月份就能完成

強化中央地方合作　林右昌擬和蔣萬安視察大巨蛋

總統大選被邊緣？　她判斷柯文哲有「15％死忠」：鴨子划水有機會

王世堅曝柯P不會壞到跟「這些人」合作　斷言：否則政治生命完蛋

李大維有望回歸任海基會董座　許勝雄：駕輕就熟，一點困難都沒有

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

獨／陳培瑜將遞補不分區立委　問政目標曝光

勞動基金去年虧損3529億元　賴瑞隆：股市有漲有跌

陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

基隆「護海公投」遭內政部駁回？　林右昌：有適法性疑慮

林智堅中華大學論文訴願案　教育部駁回「5理由」曝光

《平均地權條例》子法何時過？　林右昌：4月份就能完成

強化中央地方合作　林右昌擬和蔣萬安視察大巨蛋

總統大選被邊緣？　她判斷柯文哲有「15％死忠」：鴨子划水有機會

王世堅曝柯P不會壞到跟「這些人」合作　斷言：否則政治生命完蛋

李大維有望回歸任海基會董座　許勝雄：駕輕就熟，一點困難都沒有

痛到坐輪椅！女大生腿一開…「臭綠膿狂瀉」　醫被薰爆：都泡爛了

尿3次才沖水！退休父「爽躺年領80萬」卻超節儉　拒換牙刷、毛巾

周杰倫找草蜢當嘉賓唱跳　他首度遭爆「當年幕後真相」

獨／陳培瑜將遞補不分區立委　問政目標曝光

快訊／警察密錄器破功！2男1女涉毒被當庭獲釋　法官：違法逮捕

王上菲賣命拍《開心鬼》一開工見紅　秒在媽祖廟安太歲

快訊／前副閣揆沈榮津　明就任台灣金董座

連靜雯甩「愛情詐騙」現身了！　親揭感情狀況：不會閃婚

立委為了反動保，竟把墓地當「濕地」？

獨／陸軍營區驚爆「性愛實戰」　上尉訓練官與女中尉「站姿交纏」

萌妹走路霸氣像大姐頭　她站C位爸叔秒變小弟

政治熱門新聞

6都市長齊聚行政院會　盧秀燕讚陳建仁：比預期有耐心

護照申辦爆天量　台北單日飆破9千件

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

不要再讓這種街景發生！　洪孟楷曬「這畫面」喊：支持增設垃圾桶

陸籲恢復16個兩岸航點　邱太三：不只這16個

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌一句反擊

國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

郭被爆組非綠陣營　柯：2月中見面

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

傳柯美蘭選竹市立委　高虹安搖頭

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

更多熱門

相關新聞

總統大選被邊緣？　她判斷柯文哲有「15％死忠」：鴨子划水有機會

總統大選被邊緣？　她判斷柯文哲有「15％死忠」：鴨子划水有機會

2024總統大選暗潮洶湧，民進黨以黨主席賴清德定於一尊、藍營部分則是新北市長侯友宜聲望最高，最早表態的前台北市長柯文哲則在各項民調都墊底，對此，前民眾黨立委蔡壁如1日接受資深媒體人黃光芹採訪時表示，柯文哲應該有15%死忠支持者，只要藍綠兩黨持續內亂，柯文哲就像鴨子划水，可以繼續往上拚，不是完全沒機會。

蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

拚立委補選　蔡培慧競選總部今成立

拚立委補選　蔡培慧競選總部今成立

藍學者憂「麥卡錫訪台」恐釀中共軍演　他曝3大意義：國安團隊要注意

藍學者憂「麥卡錫訪台」恐釀中共軍演　他曝3大意義：國安團隊要注意

陸喊恢復直航點　兩岸事務人士：藉台灣要求他國鬆綁對中管制

陸喊恢復直航點　兩岸事務人士：藉台灣要求他國鬆綁對中管制

關鍵字：

麥卡錫裴洛西民進黨台美關係台海關係林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

獨居母猿產子　動物園急追生父

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

薔薔控A錢！　日本店家回應了

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面