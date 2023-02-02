陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

▲美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）傳出今春訪台，引來北京警告「勿重蹈前任眾院議長裴洛西訪台覆轍」，對此，民進黨立委林俊憲2日表示，自己不是很明白，裴洛西明明在中國的叫囂下大方降落，待了幾天後風風光光的離開，重蹈覆轍的意思，是指在中國眼前降落再風光離開嗎？「重蹈」一趟愉快的訪台之行，有什麼問題嗎？

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），麥卡錫1日前往白宮，與總統拜登討論國債問題，眾院共和黨人官方推特帳號分享這段採訪畫面，可見他會後受訪時被問及中國警告他不要訪台一事，他對此馬上回答，「我不認為中國可以命令我何時何地能去哪裡。」

去年8月時任眾院議長裴洛西來台後，中共以大規模軍演作為回應，導致台海局勢緊張。麥卡錫當時就公開呼籲裴洛西訪台，更稱未來若當選議長有意來訪。若台灣行成真，他將成為繼金瑞契（Newt Gingrich）、裴洛西之後，1997年以來第3位訪台的美國國會議長。

林俊憲表示，真正該避免重蹈覆轍的，不是別人，正是中國自己。他說，去年裴洛西訪台前一副要開戰的嘴臉，在國內鼓動民族主義情緒，自己到現在都還記得那幾天網路上流傳許多小粉紅看到裴洛西降落情緒崩潰的影片，崩潰一次後或許還願意繼續相信共產黨的宣傳，要是又被騙第二次可就難說了。

林俊憲喊話，還是要勸勸中共，這次麥卡錫如果真的來，反正也阻止不了，還是乾脆裝聾作啞吧，全面封殺國內的報導，假裝沒這件事，自己心照不宣就好，又何必讓小粉紅知道呢？

林俊憲直言，否則煽動大眾的情緒容易，消除卻很困難，「一大群失望的小粉紅會不會暴動都很難說，到時侯別怪沒人提醒你們啊！」