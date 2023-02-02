蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

▲右起總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院長蘇貞昌日前正式卸下職務，率內閣總辭時贈送茶葉，傳出還在附上的小卡片寫著「最後只剩下滿肚子渣」，引發討論。對此，民進黨台北市議員王世堅2日表示，大家都是茶壺，都提供茶水給他人，彼此互通有無、互相交換互相幫助，「蘇貞昌一肚子剩茶渣，其他人也是，有什麼好在那邊討情分的？」

王世堅在《震傳媒》指出，蘇貞昌對於離開好像有怨言，有點不太恰當跟沒禮貌，他的作為凸顯出從頭到尾他的腦袋中，都是過去強人統治的遺毒，喜歡作之君，作之師，忘記國家社會所有資源，都是全體人民辛苦賺錢得來的，應該要好好分配，且不是蘇貞昌賺錢來養2300萬人，這點需要搞清楚，就像在追求民主的過程，先前與過去的惡魔對抗，就像現在跟中共對抗，但和惡魔對抗時要切記自己也不要變成惡魔，台灣不能變得跟中共一樣沒有言論自由。

王世堅說，蘇貞昌好像有機會還會再來，但這機會除了由總統蔡英文給予，也要由全台人民同意，且前內政部長徐國勇、前交通部長林佳龍在行政院時都是有志難伸，很多想法要跨部會討論，但是報告一上去都會石沉大海，就是因為蘇貞昌不當一回事，甚至全國最重要的治安會報，應該由行政院長召開，結果蘇任內4年一次都沒開，「在他底下很難做事，就是強人統治性格，太自以為是，雖然也有好的部分，但當首領不能只有自己會做事，要懂得領導，這部分蘇確實有點太霸道了點。」

至於蘇貞昌未來是否有政治舞台？王世堅認為，蘇貞昌做出的隱喻看似有可能再出來，但過幾天應該就塵埃落定，如果蘇貞昌有其他意圖，他應該會自己觀察周遭情況，觀察社會聲音，尤其總統態度跟意志非常重要，畢竟給蘇貞昌拖了好幾個月才下台，已經是夠扯了。