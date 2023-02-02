　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲右起總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前行政院長蘇貞昌日前正式卸下職務，率內閣總辭時贈送茶葉，傳出還在附上的小卡片寫著「最後只剩下滿肚子渣」，引發討論。對此，民進黨台北市議員王世堅2日表示，大家都是茶壺，都提供茶水給他人，彼此互通有無、互相交換互相幫助，「蘇貞昌一肚子剩茶渣，其他人也是，有什麼好在那邊討情分的？」

王世堅在《震傳媒》指出，蘇貞昌對於離開好像有怨言，有點不太恰當跟沒禮貌，他的作為凸顯出從頭到尾他的腦袋中，都是過去強人統治的遺毒，喜歡作之君，作之師，忘記國家社會所有資源，都是全體人民辛苦賺錢得來的，應該要好好分配，且不是蘇貞昌賺錢來養2300萬人，這點需要搞清楚，就像在追求民主的過程，先前與過去的惡魔對抗，就像現在跟中共對抗，但和惡魔對抗時要切記自己也不要變成惡魔，台灣不能變得跟中共一樣沒有言論自由。

王世堅說，蘇貞昌好像有機會還會再來，但這機會除了由總統蔡英文給予，也要由全台人民同意，且前內政部長徐國勇、前交通部長林佳龍在行政院時都是有志難伸，很多想法要跨部會討論，但是報告一上去都會石沉大海，就是因為蘇貞昌不當一回事，甚至全國最重要的治安會報，應該由行政院長召開，結果蘇任內4年一次都沒開，「在他底下很難做事，就是強人統治性格，太自以為是，雖然也有好的部分，但當首領不能只有自己會做事，要懂得領導，這部分蘇確實有點太霸道了點。」

至於蘇貞昌未來是否有政治舞台？王世堅認為，蘇貞昌做出的隱喻看似有可能再出來，但過幾天應該就塵埃落定，如果蘇貞昌有其他意圖，他應該會自己觀察周遭情況，觀察社會聲音，尤其總統態度跟意志非常重要，畢竟給蘇貞昌拖了好幾個月才下台，已經是夠扯了。

ET快訊
宣布送50萬張免費機票！　香港搶海外旅客拚了
刮刮樂「爽中5000元」竟已被領過！　店家回應了
直擊／護照申辦人潮爆量！　排隊得等3.5小時
賓士GLC63阿里山狂飆！　車輪變「風火輪」冒熊熊烈火
台中刺青辣妹「躲七期大樓」被逮　爽躺畫面曝
台灣本田「CR-V、HR-V、Fit」官網最新價格曝！　最高
抓寄生帳號「會退訂Netflix？」　網友反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小三通有望常態化恢復！邱太三：「專案」已不在下一步方案

別傻傻等3.5小時！　領務局曝辦護照「免排隊」小撇步

台商回國辦護照潮　領務局加班到半夜「真的有壓力！」

直擊／護照申辦爆天量！台北單日飆破9千件　排隊得等3.5小時

新任行政院長陳建仁獲厚望　法界盼他莫忘初衷…速修證交法保障人權

陳建仁與六都首長合照　揭會中談話內容：是一個好的開始

蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

林奕華向國民黨立法院黨團道別　2／3就任台北市副市長

賴清德令民進黨中央援軍進駐南投　蔡培慧競選總部今成立

藍學者憂「麥卡錫訪台」恐釀中共軍演　他曝3大意義：國安團隊要注意

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

小三通有望常態化恢復！邱太三：「專案」已不在下一步方案

別傻傻等3.5小時！　領務局曝辦護照「免排隊」小撇步

台商回國辦護照潮　領務局加班到半夜「真的有壓力！」

直擊／護照申辦爆天量！台北單日飆破9千件　排隊得等3.5小時

新任行政院長陳建仁獲厚望　法界盼他莫忘初衷…速修證交法保障人權

陳建仁與六都首長合照　揭會中談話內容：是一個好的開始

蘇貞昌傳喊「滿肚子渣」　王世堅嘆：有什麼好在那邊討情分的？

林奕華向國民黨立法院黨團道別　2／3就任台北市副市長

賴清德令民進黨中央援軍進駐南投　蔡培慧競選總部今成立

藍學者憂「麥卡錫訪台」恐釀中共軍演　他曝3大意義：國安團隊要注意

大腸癌末期！8旬翁「照顧中風妻多年」累了　勒死她後輕生

飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨　恐怖亂流嚇哭旅客

把動物園當自家超市！園長偷4山羊　煮「派對大餐」和員工吃下肚

PS5現貨不加價台北電玩展開賣⋯首日存貨足堆過半　要買還來得及

頂著「台大學霸」光環　藍翊誠感受職棒等級的不同

房價基期低　一數據證基隆房市買氣不減反增

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

壯漢扮女誘男　自己「調整姿勢」讓他進入判刑3年6月

3年私吞南瑤宮香油錢519萬　「吃齋唸佛」女員工下場曝　　

B型肝炎常見4大疑問　專科醫師一次解答

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

6都市長齊聚行政院會　盧秀燕讚陳建仁：比預期有耐心

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

陸籲恢復16個兩岸航點　邱太三：不只這16個

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌一句反擊

郭被爆組非綠陣營　柯：2月中見面

不要再讓這種街景發生！　洪孟楷曬「這畫面」喊：支持增設垃圾桶

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

徐巧芯自稱將是「殺神殺佛」立委　他嘆：多麼利欲薰心才說得出口

傳柯美蘭選竹市立委　高虹安搖頭

更多熱門

相關新聞

拚立委補選　蔡培慧競選總部今成立

拚立委補選　蔡培慧競選總部今成立

南投縣第二選區立委補選將於3月4日投票，民進黨主席賴清德已指示副秘書長黃建嘉即起率隊進駐南投、全力為民進黨候選人蔡培慧輔選；蔡培慧競選總部也在今天設於民進黨南投縣黨部，另在南投市、水里鄉等地設有競選服務據點，就近提供鄉親泡茶、聊天、提供建議的環境。

國發會：今年上半年有點辛苦　下半年經濟可望復甦

國發會：今年上半年有點辛苦　下半年經濟可望復甦

中小企業受疫情衝擊嚴重　行政院： 協助補貼貸款

中小企業受疫情衝擊嚴重　行政院： 協助補貼貸款

特別條例撥300億挹注勞保基金　行政院：依目前方向做規劃

特別條例撥300億挹注勞保基金　行政院：依目前方向做規劃

陳建仁首次院會六都市長關注6項議題　陳宗彥：溝通平台會延續

陳建仁首次院會六都市長關注6項議題　陳宗彥：溝通平台會延續

關鍵字：

民進黨行政院

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面