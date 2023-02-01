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層次不同了！泡麵加「1小物」湯頭大升級　吃貨驚：頭一次看到

▲▼ 。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲吃泡麵加1物能去油膩，還增添湯頭香氣。（圖／翻攝自廚藝公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

半夜肚子餓的時候，不少人會泡泡麵，如果是泡碗麵，只要倒好熱水，等幾分鐘就可以開吃，若多花點時間煮泡麵，還可以加料大升級。有網友則分享，他吃泡麵會加1樣東西，去油解膩還有淡淡的香氣，一票人也認證這樣做很好吃，「整個層次都高級了。」

這位網友在「廚藝公社」發文，PO出泡麵照，指出這款泡麵很便宜，雖然沒有肉塊，但仍是半夜肚子餓的好選擇，接著透露讓泡麵升級的小秘訣，「從小到大，泡麵，我喜歡放個茶包，去油解膩，而且有淡淡的香氣哦！」大讚「這樣，真的很好吃。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自廚藝公社）

▲原PO在泡麵湯頭裡放了一個綠茶包。（圖／翻攝自廚藝公社）

貼文一出，許多人都躍躍欲試，「好特別的吃法，學起來」、「頭一次看到放茶包的」、「茶香泡麵」、「好特別哦，會想試一下」、「茶泡麵！」還有網友求問，「麥茶也可以嗎」、「有建議什麼茶嗎？」原PO也在留言處補充，他個人最喜歡綠茶，但其實不侷限什麼茶包都可以，「只是味道不同。」

還有一票吃貨秒比讚，「我也這樣吃，另加1/3泡好的茶～跟吃麻辣鍋放烏龍茶下去煮的概念差不多」、「我還會拿我爸泡幾輪茶葉的熱茶水來泡麵，果然懂吃」、「我試過，熟普洱茶湯泡的，好味（好吃）」、「加四分之一的罐裝烏龍茶也不錯」、「我遇到同好了，我都用烏龍茶包」、「烏龍茶、綠茶、金萱茶，這幾款都很適合。」

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