徐巧芯、費鴻泰上演世代戰　曾銘宗盼團結：已受夠被綠營追著打

▲國民黨立院黨團總召曾銘宗。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯、立委費鴻泰近期爭搶台北市南松山、信義區立委提名，雙方戰火愈發猛烈，外界擔憂傷害黨內和諧氣氛。國民黨立院黨團總召曾銘宗對此感慨，不願意國民黨在國會被民進黨追著打，「這種氣實在受夠了！」呼籲黨內不分世代，一起努力擴大版圖。

對於黨內「世代之爭」越演越烈，曾銘宗今（1）日下午在中常會前接受訪問，指去年1126地方大選顯示全民對國民黨有期待，但國民黨在立法院距離過半還有20幾席的空間，所以呼籲年輕世代、中壯世代、資深世代一起努力擴大版圖，目標拿回立法院主導權，不願意像現在這樣被民進黨追著打，他們面子要、裡子也要，最後還毒打國民黨一頓，「這種氣實在受夠了！」

針對各界擔心徐巧芯、費鴻泰相爭恐傷害黨內和諧氣氛，曾銘宗說，提名機制還在計畫之中，國民黨是個有制度的政黨，誰要參選、參選哪個職位，國民黨都歡迎大家一起來。

另有媒體提問鴻海董事長郭台銘有意重返藍營參選總統，曾銘宗表示，國民黨團結都不一定能夠勝選，不團結絕對失敗，所以國民黨一定要吸納外界的力量，任何有助於打贏2024的人，國民黨每一位都支持。