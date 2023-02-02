台26尖山段科技執法啟用...取締35519件　外地人違規佔93%

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備，先前因執行種樹百里纜線地下化工程暫停執法，目前已重新啟用，警方籲請用路人遵守規定，以免被開單處罰。

▲佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備啟用 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣政府警察局表示，佳冬鄉台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段為前往恆春、墾丁熱門觀光區必經之路，另南迴公路(包含台9線草埔森永隧道)更是往來台東與屏東之主要幹道，由於這些路段因路幅寬廣筆直，紅綠燈較少，成為易超速肇事路段，因此在該3處路段增設「科技執法—區間平均速率自動偵測」設備。

其中台1線戰備跑道及車城鄉台26線尖山段設備，前因執行種樹百里纜線地下化工程暫停執法，為確保設備準確及完整性，已規劃由經濟部標準檢驗局檢驗合格後，自於2月13日起恢復啟用執法，以加強速度管理，減少交通事故發生，且區間測速，該路段當地居民被拍到比例低；但發生A1事故卻以當地居民為高，故區間測速執法，對當地居民交通安全有好無壞。

根據縣警局統計，台26線尖山路段設置區間測速違規取締設備，於2022年3月1日啟用後，共取締35519件，其中設籍於車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉及恆春鎮之居民超速件數為2378件，占比為7%，顯示大多數超速取締件數皆為外地駕駛人違規所致。

經分析該路段自撞車禍事故比例高達79%，且多與超速失控有關，加上執法設備位置地處下坡，無人居住，駕駛人易輕忽事故嚴重性而有超速違規行為發生，另數據顯示枋山鄉為全國每千人交通事故死亡人數最高的鄉鎮，設置此項速度管理設備，有助於降低事故死傷嚴重程度。

縣警局長蔡文峰表示，科技執法係以防制違規肇事、提升行車安全為目的，非以取締為主要目標，在此呼籲駕駛人養成良好駕駛習慣，請遵循速限行駛，切勿違規超速，共同維護道路交通秩序，以確保行車順暢及交通安全。