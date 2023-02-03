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交部推北中南3大通勤票！規劃方向曝　北北基桃1200月票今年上路　

▲▼台鐵EMU900型電聯車4/1首航預拍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵未來將加入北北基桃1200元月票適用範圍。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部規劃「行政院促進公共運輸使用方案」推動公共運輸月票，六都市長與行政院長陳建仁茶敍時呼籲中央兌現公共運輸月票承諾，交通部規劃北北基桃、中彰投、南高屏三大都會生活圈方向出爐，交長王國材表示，北北基桃將以1200元月票來規劃，會用特別預算處理今年可補助，已建置好的可先上路。

六都市長與行政院長陳建仁茶敍時呼籲中央兌現公共運輸月票承諾，交通部長王國材在會中表示，北北基桃、中彰投、南高屏通勤月票已納入「疫後強化經濟與社會靱性及全民共享經濟成果特別條例」，會用特別預算處理，也請六都市長多支持特別條例。

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交通部表示，受新冠肺炎影響，許多民眾轉為使用私人運具，造成公共運輸運量大幅下降，公共運輸為一般民眾日常通勤通學倚賴的交通工具，政府有必要對於使用公共運輸的通勤通學族，提供更多的照顧，來減輕其交通費用上的負擔，交通部配合立法院審議中的特別條例，刻正擬訂「行政院促進公共運輸使用方案」來推動辦理。

交通部表示，目前方案初步規劃方向，三大都會生活圈包括北北基桃、中彰投、南高屏等生活環境條件緊密連結，針對此類生活圈鼓勵規劃通勤通學月票優惠措施，例如北北基桃1200月票，可搭乘包括生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度來規劃通勤通學公共運輸票證優惠方案。

▲▼ 北捷府中站系統異常，板南線往南港展覽館方向現在塞車了。（圖／記者老嘉郡攝）

▲北北基桃1200元通勤月票今年將可獲補助。（資料圖／記者老嘉郡攝）

另外在鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，則規劃提升台灣好行景點接駁觀光公車服務及宜花東地區觀光便利行服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

王國材受訪表示，北北基桃通勤票將以1200元月票來規劃，透過特別條例今年就可以補助，總統對北中南三大都會生活圈月票相當重視，也要求加速進行，交通部會加速推動，其中已建置完成的系統譬如捷運和公車等可以先實施，台鐵等後續完成建置後也會陸續加入。

交通部進一步說明，行政院促進公共運輸使用方案的規劃，公路總局已邀集包括六都等各縣巿交通首長座談，並充分聽取地方的需求及意見，整體方案包括通勤通學公共運輸優惠及觀光景點公共運輸提升兩大主軸，公路總局預計於2月底前完成方案相關申請及計畫規劃規範，提供給六都及相關縣巿府，並協助地方政府儘速規劃提出申請計畫。

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