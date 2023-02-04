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砸285億元搶國際客、推通勤月票　最快4月「入境送500元電子票證」

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部為力拼今年600萬觀光客來台，爭取特別預算60億元促進觀光客來台及飯店人才薪資補貼，其中國際旅客個人來台自由行將贈送儲值500元電子票證、高鐵票、水果禮盒兌換券，以及機加酒送住宿等優惠，最快4月上路。另也爭取200億元推動公共運輸、25億元推動觀光公車，總計共285億元。

交通部長王國材今出席台灣燈會點燈彩排活動前受訪表示，今天下午已與行政院討論爭取特別預算，交通部推二方案，一個是促進公共運輸使用方案，一個加速國際觀光客來台，納入特別條例經費，總經費為285億元。

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王國材指出，初步公共運輸使用方案包括北中南三大生活圈通勤月票3年200億元，另推動觀光公車25億元，公共運輸總共225億元；觀光公車將優化台灣好行，拉到台鐵、高鐵和國道客運場站，另一個推動在地有腳，到某個地方後或旅館延伸到觀光景點，地方可以提出可推動哪些主要觀光路線和遊程，也歡迎地方提出。

至於促進觀光客來台則爭取60億元，也包括人才薪資補貼。王國材表示，促進國際團客近來台灣，將針對國外組團客和接地社補助，個人自由行將送高鐵票、水果禮盒勸、機加酒送住宿，轉機客將送半日遊或送台灣觀巴一日遊；另針對入境個人自由行旅客也將贈送悠遊卡、一卡通等電子票證儲值500元可在台消費。

至於北北基桃、中彰投、南高屏三大都會生活圈月票，王國材表示，目前北北基桃以1200元月票規劃，中彰投、南高屏通勤月票不會是1200元，金額還未定案，仍待跟地方政府討論，預計下周會再開一次會議，通勤月票也開始設計，由票證公司設計封面。

王國材指出，特別條例通過後，最快4月可上路。

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