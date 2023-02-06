「造來造趣」　台東社區營造點徵選補助計畫開跑

▲「112年台東縣社區營造點徵選補助計畫」自即日起開始受理申請，至3月6日下午5時止。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府「112年台東縣社區營造點徵選補助計畫」自即日起開始受理申請，至3月6日下午5時止，今年度徵選類別與補助金額上限分為「新生報到」10萬元、「熟手進擊」15萬元、「聯盟合力」30萬元三大類別，補助項目新增「飲食文化」、「母語推廣」等項目，其他包含SDGs、審議民主、創意產業、多元參與、據點活化、文化旅遊、在地知識、人才培力、文化保存等，並將於2月17日舉辦說明會。

縣長饒慶鈴表示，星星之火可燎原，每一個微小行動帶來的改變，集結起來就能成為翻轉地方的巨大能量，期待透過更多創新創意的社造行動，串聯部落老中青三代，展現台東專屬的優勢，長出台東的力量，發出台東的光。鼓勵居民從生活大小事出發，凝聚社區共識，挖掘地方DNA，用有趣的共創行動改善地方問題，形塑在地魅力與光榮，打造一個永續發展的家園。

為讓大家輕鬆入門社造領域，深入了解計畫的內涵，台東縣政府文化處將於2月17日上午10時在台東美術館大文創，舉辦「計畫說明會暨提案工作坊」，除了能深入了解計畫內涵之外，還能透過社造案例分享學習實踐方法，此外也將引導參與者覺察地方議題，傳授計畫書撰寫技巧，發展以人為本的趣味行動策略，讓大家輕鬆邁出社造第一步。