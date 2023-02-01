老闆追夢去！台南夯店清水堂將「周休5日」　饕客哭：吃冰更難了

▲台南冰品名店清水堂在臉書宣布將要「周休5日」，並貼出老店時期照片，讓忠實顧客大感懷念。（圖／清水堂臉書）



記者蔡怡萍／台南報導

台南超夯排隊名店「清水堂-愛玉專賣店」，以超霸氣、超澎湃的份量，好吃又好拍在網路上打響名號，連冬天也有滿滿遊客前往朝聖各種冰品，但昨（31）日卻突然無預警在臉書粉專宣布「半退休」，從今年3月開始就要「周休5日」，只在假日營業，老闆表示想展開全新人生規劃，雖然讓許多饕客哀嚎更難吃到了，但更多的是支持老闆把握人生、享受當下！

「清水堂」老闆在粉專發文，向大家報告將在今（2023）年2月28後開始半退休，「3月份開始清水堂本館營業時間一個禮拜只營業2天，就是每週六日或連續假日」，並說道清水堂已邁入第14個年頭，也有自己的人生規劃，並透露「3-4月的時候會跟朋友合作一家小清水堂」。

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▲清水堂推出的冰品不管在視覺或味覺上都能滿足饕客的需求。（圖／清水堂臉書）



老闆說，他也想去外面的世界走走，「這次我想去拍影片，分享一些旅遊跟美食給大家，順便看一下外面的世界」，老闆發現這2-3年生活步調真的太快需要調整，剛好藉機逐步放緩，不要那麼緊張、那麼快，最後強調「人生下來最大的目的就是體驗人生」，並感謝所有支持清水堂的大家，才可以去做想做的事情。

貼文一出湧入上百則留言，5千多人按讚，有許多忠實顧客直呼「更難吃到了」，但有更多人暖心加油打氣「超棒的你！懂得人生真的不是以賺錢為目的」、「很不簡單的決定！」、「未來也會繼續支持你，人生就該如此」、「可能之後會在清水堂門口有生死之爭的戲碼，為了搶一碗冰」、「支持！過自己想過的生活，免得以後遺憾」。