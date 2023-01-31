台南市新營區倉庫火警　員工運用消防設備迅速滅火

▲台南市新營區中正路倉庫大年初九發生火警，員工以熟練動作使用滅火器及室內消防栓有效控制初期火勢，並通報119前來搶救火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區中正路倉庫大年初九下午3時12分許發生火警，倉庫內火警自動警報設備及廣播設備作動，並廣播發生火災，當時員工聽到警報器聲響，立即廣播進行人員疏散，並查看起火位置，員工以熟練動作使用滅火器及室內消防栓有效控制初期火勢，並通報119前來搶救火災。

台南市消防局接獲民眾通報，迅速派遣第一大隊新營、鹽水、柳營及後壁等分隊共14 車31人馳援出水搶救，火勢於約莫 2 分鐘左右控制並且撲滅，所幸無人員傷亡。

消防局局長李明峯表示，如果每個人都能未雨綢繆，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分準備，少一分災害損失」理念，降低災害風險及財產損失，所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。

消防局第一救災救護大隊大隊長石家源亦指出，這次火警因倉庫有定期檢修消防安全備，落實消防設備管理維護，員工平時透過定期自衛消防編組演練，強化災害應變能力，於火災發生時臨危不亂的執行通報、滅火、及避難逃生等標準作業程序，方能安全且有效率運用內部消防設備進行滅火。