　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市新營區倉庫火警　員工運用消防設備迅速滅火

▲台南市新營區中正路倉庫大年初九發生火警，員工以熟練動作使用滅火器及室內消防栓有效控制初期火勢，並通報119前來搶救火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市新營區中正路倉庫大年初九發生火警，員工以熟練動作使用滅火器及室內消防栓有效控制初期火勢，並通報119前來搶救火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區中正路倉庫大年初九下午3時12分許發生火警，倉庫內火警自動警報設備及廣播設備作動，並廣播發生火災，當時員工聽到警報器聲響，立即廣播進行人員疏散，並查看起火位置，員工以熟練動作使用滅火器及室內消防栓有效控制初期火勢，並通報119前來搶救火災。

台南市消防局接獲民眾通報，迅速派遣第一大隊新營、鹽水、柳營及後壁等分隊共14 車31人馳援出水搶救，火勢於約莫 2 分鐘左右控制並且撲滅，所幸無人員傷亡。

▲台南市新營區中正路倉庫大年初九發生火警，員工以熟練動作使用滅火器及室內消防栓有效控制初期火勢，並通報119前來搶救火災。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，如果每個人都能未雨綢繆，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分準備，少一分災害損失」理念，降低災害風險及財產損失，所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。

消防局第一救災救護大隊大隊長石家源亦指出，這次火警因倉庫有定期檢修消防安全備，落實消防設備管理維護，員工平時透過定期自衛消防編組演練，強化災害應變能力，於火災發生時臨危不亂的執行通報、滅火、及避難逃生等標準作業程序，方能安全且有效率運用內部消防設備進行滅火。

ET快訊
宋先生歪嘴指控「遭施壓」！　清光小甜甜合照
快訊／泰山公司派再提3大質疑　指獨董陳敏薰「非法召集」
台人寧願出國也不要國內旅遊！　過來人點出致命關鍵
台灣燈會爆「日文文法錯誤」　連日本人都看不懂
快訊／大樂透1億獎號出爐　百萬大紅包剩56組快來搶
傳奇美劇女星過世！　家人證實了
快訊／新北燒烤店火警　5員工緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市新營區倉庫火警　員工運用消防設備迅速滅火

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險　李啟維：畫蛇添足工程

疫情趨緩　溪北六興宮台日會香交流推向國際

2023第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽　2／2豐里國小登場

女童玩房門門把、老婦家大門鎖生鏽雙雙受困　警消及時救援

「全嘉在藝起2.0」直播嘉義蓬勃能量　80歲美聲合唱團打頭陣

國土計畫致國土功能重劃　南投縣府2月9日起下鄉協助釋疑

台南鹽水蜂炮元宵登場　黃偉哲邀國內外朋友來體驗犁蜂炮

超美！嘉義市2300盞手繪燈籠　點亮北香湖公園

長者迷途產業道路　布袋暖警即刻救援...護送安全返家

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

台南市新營區倉庫火警　員工運用消防設備迅速滅火

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險　李啟維：畫蛇添足工程

疫情趨緩　溪北六興宮台日會香交流推向國際

2023第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球賽　2／2豐里國小登場

女童玩房門門把、老婦家大門鎖生鏽雙雙受困　警消及時救援

「全嘉在藝起2.0」直播嘉義蓬勃能量　80歲美聲合唱團打頭陣

國土計畫致國土功能重劃　南投縣府2月9日起下鄉協助釋疑

台南鹽水蜂炮元宵登場　黃偉哲邀國內外朋友來體驗犁蜂炮

超美！嘉義市2300盞手繪燈籠　點亮北香湖公園

長者迷途產業道路　布袋暖警即刻救援...護送安全返家

女客進裸湯區「拿手機狂拍」！妹子聽一句話氣炸：害我過年罵髒話

民主國會30周年特展　游錫堃：立法院是法治基石

室內口罩令有望解禁　專家：別叫人一定要脫

快訊／泰山公司派再提3大質疑　指獨董陳敏薰「非法召集」

沉默殺手勿忽視！　脂肪肝易致罹癌風險增加

李千娜新髮型曝光！　「剪回齊瀏海」超逆齡…網：直接變學妹

賴清德首場中執會明登場　第一槍處理台南正副議長賄選案

快訊／泰山公司派批股臨會「非法召集」　將損及投資大眾權益

宋先生歪嘴指控「遭施壓」！　心死清光小甜甜合照

台人寧願出國也不要國內旅遊！過來人點出致命關鍵：不只住宿問題

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

地方熱門新聞

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

高雄三鳳宮7天香油錢溢出　鉅額驚曝光

高雄自助洗衣店狂被檢舉！老闆收6罰單崩潰

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

10天連假湧破40萬人　麗寶樂園業績開紅盤228再推入園優惠

收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣

陳亭妃勘察土城及公園國小游泳池

虎尾立體停車場新建工程超前0.41%　加速作業中

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險

10天連假百萬遊客湧台東　這裡最熱門

高層建築物火警消防安全設備啟動滅火

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

天公生金門百人扛輦登太武山

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

更多熱門

相關新聞

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險

台南二仁溪斜坡道油漆造成人車滑倒危險

號稱花費52億巨資整治完成的台南、高雄交界二仁溪，竟然在靠近抽水站附近堤頂斜坡步道油漆，造成前往休閒運動民眾，因為打滑容易跌倒，台南市議員李啟維邀集相關單位現場會勘，除了要求改善，也希望日後不應有畫蛇添足工程。

台南鹽水蜂炮元宵登場

台南鹽水蜂炮元宵登場

日月潭暗夜火燒車！駕駛座焦屍見骨

日月潭暗夜火燒車！駕駛座焦屍見骨

高層建築物火警消防安全設備啟動滅火

高層建築物火警消防安全設備啟動滅火

台南機車、腳踏車相撞　機車騎士重摔命危

台南機車、腳踏車相撞　機車騎士重摔命危

關鍵字：

台南新營倉庫火警員工消防設備迅速滅火

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

星巴克1／31起連續15天買一送一

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面