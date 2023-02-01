好兆頭！　「3星座、4生肖」遠離霉運

▲3星座、4生肖把握好運。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

好兆頭！塔羅牌老師艾菲爾分享農曆年後，3星座「魔羯座、雙子座、處女座」，以及4生肖「虎、猴、蛇、豬」霉運遠離。

農曆年後【霉運遠離】星座

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第三名：處女座

水逆期間，應該有不少處女座小伙伴陷入愛情危機，請安心，警報已解除，隨著水星順行戀愛宮，加上金星即將進入你的夫妻宮，你的正緣桃花即將大開。身邊已經有穩定交往的對象，請好好為感情增溫，偶爾給對方一點小驚喜，讓他覺得被愛、被在乎，那麼你就離結婚禮堂不遠了。

第二名：雙子座

水逆期間虧損連連的雙子，你將迎來財富滿缽，因為你從中學習到了更多新的知識，有了貴人的指導，你的投資眼光也更加精準。若是還沒接觸投資方面的人，也可向值得信賴的長輩、朋友等取經，相互學習。

第一名：魔羯座

水星在你的命宮恢復順行，你將發現關關難過關關過，之前陷入瓶頸的事情也都有了解套的方法。另外，再也沒人說你多管閒事，因為現在他們已經嚐到苦頭，也知道你當初的用心良苦。

這對你的人脈拓展非常有幫助，因為被你指點過，或是被你幫過忙的人，都會報著感恩的心來向你道謝，並且在未來的道路上，都會與你並肩作戰，成為絕佳夥伴。

農曆年後【霉運遠離】生肖

第四名：生肖豬

豬寶寶在2022年的生活、工作事業、感情生活上，遭受到不小程度的破壞，甚至是為家人花費為數不小的金錢，各方面的影響讓你欲振乏力。今年這些壞事都將離你遠遠的，你平常人緣也還不錯，所以請求別人協助的時候，親友們都會毫不保留助你一臂之力。

工作方面，只要你肯做、肯努力，一分耕耘就能獲得一分收穫，不要急著想一步登天。今年適合穩紮穩打，先求順利再求完美，好好把握這波好運，堅持下去就能成功。

第三名：生肖蛇

蛇寶寶在2022年中，十分容易因為一點小事跟別人起口角，在失去理智的情況下，引來合約訴訟、官非問題這些狀況。而今年開始，這些令你焦躁煩悶的事都會被風吹走。

今年終於能逃開是非紛爭，心情感受上將是相對平靜一年，這有益於全力衝刺在事業上。由於事業緣故，會常有機會出差、到處走動，甚至是搬遷到異地久居一段時間，整體名聲有望提升，隨後也會為自己的荷包帶來錢財。

第二名：生肖猴

猴寶寶在2022年走在一條職場小人遍布的荊棘路上，空有一身才能卻處處受打壓，根本無暇顧及生活裡其他方面的狀況。而今年開始你能加速擺脫這些陰霾，你的貴人很多，每每遇到困難的時候，都會有貴人來協助你化解，尤其在事業及感情上最明顯。

今年想自行創業，打造自己的品牌是非常適合的，在貴人的幫助下少走一點歪路，也能省下不少不必要的開支，讓你事半功倍。希望你成功後也不要忘了多提攜後輩，多做善事、多說好話來耕織福田，幫助需要幫助的人，會使好運能量更加放大。

第一名：生肖虎

虎寶寶2022年一整年都處在低氣壓中，在事業、財運及健康方面有大幅程度的影響，處在諸事不順的情況之下，一肚子怨氣無處發洩，而今年開始你能由黑翻紅了。

今年你的人緣桃花大好，有助於事業及財運發展，只要好好把握人際關係上的拿捏，多出入可以結識人脈的場合聚會，有助於事業發展的大好年。對於單身虎也特別適合發展新的戀情，是個能享受愛情甜蜜感的一年。