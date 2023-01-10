天生不適合！3星座組合「會互相拖累」　第1名只能同甘難共苦

▲有些星座組合天生不適合，你們上榜了嗎？（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不論是工作職場或是交友談戀愛，總會遇到與自己個性契合或價值觀相差十萬八千里的人，若是前者，相處起來舒服自在毫無壓力；若為後者則可能互相拖累。塔羅牌老師艾菲爾曾在《命運好好玩》節目中分析「最不適合」的3個星座組合，要大家放過彼此別再浪費時間，請同時參考太陽及上升星座。

會互相拖累的星座組合Top3：

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第3名：天蠍座＆雙魚座

同樣屬於水象星座的兩人，屬於表面和諧但內心暗潮洶湧，不論是日常生活或戀人模式相處，兩人個性都很細膩，有時卻為了維持表面和諧而隱藏自己內心最真實的想法。艾菲爾舉例，前陣子鬧得沸沸揚揚的福原愛與江宏傑，兩人分別就是天蠍座與雙魚座，在節目中表現得相當恩愛又甜蜜，事實上沒有把真實的內心感受表現出來。

他提醒，若與伴侶或是主管的組合剛好是天蠍＆雙魚座的搭配要小心了，你們表面上看起來處得很好，其實內心早已看對方不順眼了。

第2名：金牛座＆雙子座

艾菲爾解釋，這兩星座其實非常欣賞及仰慕對方的優點及才華，但其實私底下又會因為意見與想法不同而爭吵不休，屬於需要對方卻又忍不住愛吵架的類型。

第1名：水瓶座＆雙魚座

艾菲爾直言「兩人可以同甘，但不能共苦！」這兩星座在享受美好事物時，彼此都會抱持著遠大夢想，並真誠地投入能量努力去經營，但如果這夢想是遙不可及或是要拖很久才能實現，過程中必須經歷更多挑戰時，他們可能就會分道揚鑣、一拍兩散。