要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起報到

▲艾菲爾點名4星座一開年就桃花爆棚，請好好把握。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

你的新年希望就是盼著愛情來敲門嗎？塔羅牌老師艾菲爾指出，從1月起有「4星座遇到月老點名」，桃花即將爆棚，愛情來了躲也躲不掉，有很大機會開年就脫單。上榜的分別是水瓶座、天蠍座、獅子座及天秤座。需同時參考太陽、上升星座，你就是那個幸運兒嗎？

第4名：水瓶座

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隨著金星開始入駐水瓶座本位宮，身邊不乏出現異性朋友，有一種曖昧對象是當兩人聊天或見面時都很開心，卻不曾主動私訊或約你；也有種默默守護你的天使，一通電話立馬飛奔你身邊。你的愛情來得明顯，不妨給個願意為了你放棄整座森林的人一個機會。

約會時請穿暖色偏粉服裝、打扮一下自己，讓整個人看起來更有親和力，就能輕鬆擄獲對方的心。只要你肯釋放出「來追」的訊息，發展成戀人關係銳不可擋，愛情滋潤也會讓你重拾激情，回復以往的自信。

第3名：天蠍座

不管是單身或有伴者，天蠍的感情絕對精采絕倫。你談戀愛的模式會變得不同，過去可能較重視物質，對象要有房、有車、有積蓄要多金。但隨著火星開始入主你的奴僕宮，標準也有所轉移，會更看重人品、價值觀與責任感。你的春天根本已經來臨，請多注意交友圈。他早已相中你，若有密切聯繫，會早晚關心問候你的人，別懷疑就是他了。

你可以適時和他調情，試著向他傾訴心事或是發出試探性的話語，像是「你假日要幹嘛？」對方一定受寵若驚，當你的目的達到後，他的視線即將追隨著你。

▲不管是單身或有伴者，1月都將開花結果。（示意圖／資料照）

第2名：獅子座

進入一月金星在你的婚姻宮，對有伴的人來說，愛情到來、顯現於修成正果的美滿家庭。如果他最近行蹤成謎、開始鬼鬼祟祟，而你非常確定他絕對不會背叛你；或者對方的三五好友紛紛結婚捎來喜訊，他有點受到刺激，那要恭喜你了，因為他準備「套牢」你，可千萬別親手毀掉這份驚喜。

至於單身的獅子們，愛情也是水到渠成，原先不被家人祝福的戀情，終於由地下情人浮出檯面，記得多帶另一半參加家中聚會與活動，以累積好印象，好好表現並合力經營，就能收獲幸福美好的愛情。

第1名：天秤座

愛神金星一月在你的戀愛宮位，一次性的把能量全給你，桃花爆棚，新歡、舊愛同時報到。其實，你說話不太懂得討好人，也學不會撒嬌、往往不甘示弱、表現得超ㄍㄧㄥ，事實上內心是心軟狂熱得不得了。這個月你吸引到的新歡就是欣賞你這類的人，吃飯不做作，不會假裝自己是小鳥胃；也不會聲音裝嗲，顯現自己很嬌弱靦腆。

在他們面前，你很自在，只要再多一點體貼，像是為對方下廚，或是冬天外出約會故意穿短裙配薄衣，讓對方有表現機會，就能很快覓得良緣。另外，舊愛的回歸也是想念你的本質，看是否能再續前緣，然而掌控權在你，也在於你的一念之間。