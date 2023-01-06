　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起報到

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

▲艾菲爾點名4星座一開年就桃花爆棚，請好好把握。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

你的新年希望就是盼著愛情來敲門嗎？塔羅牌老師艾菲爾指出，從1月起有「4星座遇到月老點名」，桃花即將爆棚，愛情來了躲也躲不掉，有很大機會開年就脫單。上榜的分別是水瓶座、天蠍座、獅子座及天秤座。需同時參考太陽、上升星座，你就是那個幸運兒嗎？

第4名：水瓶座

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著金星開始入駐水瓶座本位宮，身邊不乏出現異性朋友，有一種曖昧對象是當兩人聊天或見面時都很開心，卻不曾主動私訊或約你；也有種默默守護你的天使，一通電話立馬飛奔你身邊。你的愛情來得明顯，不妨給個願意為了你放棄整座森林的人一個機會。

約會時請穿暖色偏粉服裝、打扮一下自己，讓整個人看起來更有親和力，就能輕鬆擄獲對方的心。只要你肯釋放出「來追」的訊息，發展成戀人關係銳不可擋，愛情滋潤也會讓你重拾激情，回復以往的自信。

第3名：天蠍座

不管是單身或有伴者，天蠍的感情絕對精采絕倫。你談戀愛的模式會變得不同，過去可能較重視物質，對象要有房、有車、有積蓄要多金。但隨著火星開始入主你的奴僕宮，標準也有所轉移，會更看重人品、價值觀與責任感。你的春天根本已經來臨，請多注意交友圈。他早已相中你，若有密切聯繫，會早晚關心問候你的人，別懷疑就是他了。

你可以適時和他調情，試著向他傾訴心事或是發出試探性的話語，像是「你假日要幹嘛？」對方一定受寵若驚，當你的目的達到後，他的視線即將追隨著你。

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲不管是單身或有伴者，1月都將開花結果。（示意圖／資料照）

第2名：獅子座

進入一月金星在你的婚姻宮，對有伴的人來說，愛情到來、顯現於修成正果的美滿家庭。如果他最近行蹤成謎、開始鬼鬼祟祟，而你非常確定他絕對不會背叛你；或者對方的三五好友紛紛結婚捎來喜訊，他有點受到刺激，那要恭喜你了，因為他準備「套牢」你，可千萬別親手毀掉這份驚喜。

至於單身的獅子們，愛情也是水到渠成，原先不被家人祝福的戀情，終於由地下情人浮出檯面，記得多帶另一半參加家中聚會與活動，以累積好印象，好好表現並合力經營，就能收獲幸福美好的愛情。

第1名：天秤座

愛神金星一月在你的戀愛宮位，一次性的把能量全給你，桃花爆棚，新歡、舊愛同時報到。其實，你說話不太懂得討好人，也學不會撒嬌、往往不甘示弱、表現得超ㄍㄧㄥ，事實上內心是心軟狂熱得不得了。這個月你吸引到的新歡就是欣賞你這類的人，吃飯不做作，不會假裝自己是小鳥胃；也不會聲音裝嗲，顯現自己很嬌弱靦腆。

在他們面前，你很自在，只要再多一點體貼，像是為對方下廚，或是冬天外出約會故意穿短裙配薄衣，讓對方有表現機會，就能很快覓得良緣。另外，舊愛的回歸也是想念你的本質，看是否能再續前緣，然而掌控權在你，也在於你的一念之間。

ET快訊
蔡依林世紀合體「大咖歌王」　全場嗨翻
75歲翁「每天都要」女崩潰！他聽婚前條件反勸：忍耐吧
台灣「行人地獄」丟臉到全歐洲　法國、俄羅斯認證：野蠻行徑
穿襪睡覺禦寒！專家示警「1類人」恐愈睡愈冷　正確穿法曝光
蔡依林破22年最大尺度！　「直接三點全露」震撼畫面流出
郵差送信遭3獒犬「狂啃大噴血」　動保處開罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起報到

逛夜市巧遇！女同事秒勾男友手「妳誰啊？」　結局超詭異

深夜床突晃動　「嗯」一聲…目睹男友射出來了！妹子哭：好受傷

鄉民指「新竹棒球場是弊案」　林智群舉4例開嗆：PTT根本廢物集中地

點名「1生肖」今年別急著出國！　命理師：捐血能降低危險機率

預聘元年！　勞動部號召重點產業入校以儲備新血

中華醫大辦銀髮養生料理烹調班結訓　阿公阿嬤試菜讚不絕口

周末最冷！下探11度　未來一周降雨三階段變化「雨彈熱點出爐」　

不輸長榮！華航年終獎金3個月　平均加薪3%「最晚2月入袋」

邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了　「免費索取」時間地點曝

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

柴柴咬垃圾低頭超心虛 被訓話走路自帶慢動作

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起報到

逛夜市巧遇！女同事秒勾男友手「妳誰啊？」　結局超詭異

深夜床突晃動　「嗯」一聲…目睹男友射出來了！妹子哭：好受傷

鄉民指「新竹棒球場是弊案」　林智群舉4例開嗆：PTT根本廢物集中地

點名「1生肖」今年別急著出國！　命理師：捐血能降低危險機率

預聘元年！　勞動部號召重點產業入校以儲備新血

中華醫大辦銀髮養生料理烹調班結訓　阿公阿嬤試菜讚不絕口

周末最冷！下探11度　未來一周降雨三階段變化「雨彈熱點出爐」　

不輸長榮！華航年終獎金3個月　平均加薪3%「最晚2月入袋」

邁邁開箱！高雄兔年限定新春小物來了　「免費索取」時間地點曝

病主法上路滿4年！4.3萬人完成預立醫療決定　衛福部推電子簽署

世界球后斯威雅蒂爆冷輸球哭了　意外自己跟不上對手節奏

美國可望再援烏克蘭860億元　含50輛布萊德雷戰車

哭了！蔡依林睽違16年世紀合體「大咖歌王」　精實肉體炸出全場嗨了

鄭怡靜傷勢好轉盼新年首戰開紅盤　力拚世錦賽門票

江宏傑為浪浪親下廚！　曝心情低潮有「牠」陪伴：給我安慰

路邊偶遇橘色浪貓想互動　下秒見牠伸喵掌「神指引」：錢掉啦！

基隆暖暖區春節愛心聯歡　謝國樑匯聚社會溫情賀新年

要脫單了！4星座「1月桃花爆棚」　新歡舊愛一起報到

法國2022年均溫創新高　冬季運動賽事缺雪取消

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

台女護理師「飛機裸拍解放」1天75萬觀看

停賣2年！好市多「最強1神物」王者回歸

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

小甜甜尪7分鐘道歉片！「1特點」被狂轟：和宋逸民一樣

環保署：7/1起不主動提供一次用旅宿品

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光

點名「1生肖」別急著出國！命理師：捐血能降低危險機率

今晚降溫！直逼冷氣團　鄭明典示警極渦偏強「下波極寒時間曝」

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

女友生理期…爸跑上床「浴血奮戰」　他崩潰了

麥當勞「大薯買1送1」神券曝光！網驚：連中2天了

製造業大缺工！從「非台成清交」不可到只要是人就可

更多熱門

相關新聞

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」

2023農曆新年即將到來，許多人都很關心兔年的運勢。對此，命理老師廖美然表示，2023年的卦象為「風火家人」，示警兔年可能會發生8件大事。

4種會讓女人不幸的男人

4種會讓女人不幸的男人

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光

一戀愛就會變傻的三大星座！

一戀愛就會變傻的三大星座！

12星座「2023年衰事」曝光！

12星座「2023年衰事」曝光！

關鍵字：

運勢星座占卜艾菲爾塔羅牌老師愛情桃花脫單天秤座水瓶座獅子座天蠍座

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

白家綺驚爆國中霸凌！

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

保育員頭髮突被黏住　他揭神秘力量

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

陶晶瑩開罵了！　心疼小甜甜

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

日本飯店1晚「台幣1200元」　早餐照全看哭

更多

最夯影音

更多
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面