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從「喝水容器」秒測你真實個性！用超大水壺＝沒耐心

▲喝水,水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲從喝水使用的容器可以看出一個人的性格類型。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

人體像個大水桶70%由水組成，一缺水頓覺渾身不對勁，然而上班、上課或是在家都有習慣「裝飲品或開水」的杯子嗎？塔羅牌老師艾菲爾在粉專分享，從選用的容器可以看出一個人的性格類型，不妨直接看看或回想，自己每天用來喝水的是馬克杯、礦泉水瓶、超大水壺、各式飲料杯或是好攜帶的保溫杯呢？藉此讓你更了解自己。

從你每天在工作場合「喝水的容器」是哪一種，艾菲爾進行性格分析：

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A：馬克杯
B：礦泉水瓶
C：1000c.c.以上超大水壺或包溫杯
D：各式飲料杯
E：1000c.c.以內好攜帶的水壺或保溫杯

▲▼喝水,保溫瓶。（圖／ETtoday資料照）

▲平常喜歡用好攜帶水壺喝水的人，討厭一成不變的生活。（示意圖／本報資料照）

答案A：馬克杯

你不喜歡失敗，生活或工作中一旦出現自己不喜歡的事，就會嚴重影響心情，這讓你傾向於追求完美，但抗壓性也相對較差。給人一種「有品味」的感覺，甚至成為他人心中偷偷崇拜的對象，這源自於你對自我價值的堅持，卻也容易讓人覺得有些疏離，和你成為朋友需要比較多的時間。

答案B：礦泉水瓶

你個性隨興，喜歡自己安排時間，並將精力投入於自己喜歡的事情，但面對不喜歡的事意外有很強的抗壓性，因為你會期待把事情完成後又可以把時間留給自己。在他人眼裡，你樂觀到有點天馬行空，面對同一件事，能看到旁人沒發現的積極面向，意外的讓人覺得療癒。

答案C：超大水壺

在工作上有著超強的衝勁，你願意投入比別人更多的時間在工作上，也常能得到絕佳的成效。但若遇到挫折，則屬於比較沒耐性的個性，會把壞心情寫在臉上，有時候會不小心傷到別人，雖然如此，但熟識你的人都知道，你的個性單純耿直，不會在背後論人是非，因此相當受到熟人信賴。

答案D：各式飲料杯

因為個性隨和，使你很容易適應新環境，面對各式各樣的突發狀況，總有辦法換位思考，讓自己表現得游刃有餘，但其實你有時候會把自己想說的話藏著，為的是不讓人感覺不舒服，所以你會留一小塊空間和時間給自己，在嘻嘻哈哈的表面下有著孤獨的小世界。

答案E：個人小保溫杯

你喜歡在許多事情上加入自己的巧思，為生活增添樂趣；相反的，你最討厭枯燥與一成不變。你首要的考量點從來不是利益而是有不有趣，這也讓外界認為你不慕榮利，事實上你也有現實的一面，只是不會讓自己完完全全向現實低頭。在他人眼中你個性不好捉摸，帶有藝術家的氣息。

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