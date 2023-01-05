12星座「2023年衰事」曝光！牡羊被騙財騙色、天秤誤交損友

▲新的一年12星座都難逃的衰事，快看該如何避免。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新的一年你對自己有哪些期許？希望工作能更上一層樓，或是治療積年累月的小病小痛，想要談場轟轟烈烈的戀愛步上紅毯？塔羅牌老師艾菲爾近日公布12星座在2023年「必須注意的警訊」，有人恐遭遇爛桃花被騙財騙色，或慘碰詐騙錢財有去無回，這一年還是小心謹慎。他建議同時要參考太陽及上升。

12星座小心了！盤點2023年纏身衰事：

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1.牡羊座：騙財騙色

你很可能遇到爛桃花，剛開始還以為是真命天子，豈料對方只是垂涎你的外貌身材，甚至是金錢，利用完就消失得無影無蹤，徒留你與受傷的心。新的一年眼睛要睜大，對交往對象請再三審查，最好經過朋友、家人認證才讓人安心。

2.金牛座：事業無心

2023年心有點不在事業上了，不是想趕快談戀愛、結婚生子，就是想旅遊學習新事物；不然就是工作上遇到小人捅刀，讓你更加不想工作。但艾菲爾提醒，事業為最主要的收入來源，若忽略了它恐影響正常生活。

3.雙子座：資產凍結

舉凡信用卡、保險、股票、銀行帳戶，甚至是房產、土地、不動產等都要多加小心，一有繳費通知請趕快去繳，以免小事處理不好演變成大麻煩。

4.巨蟹座：健康微恙

這一年運勢樣樣皆好，唯獨健康可能亮紅燈，會有些小病小痛產生，務必謹慎處理、即早就醫，別再忽略身體警訊，若輕忽這些健康警告，可能小病拖成大病，影響一輩子。

▲巨蟹座健康亮紅燈，應盡快就醫。（示意圖／記者黃克翔攝）

5.獅子座：注意婚姻

2023年可得多留意婚姻關係了，可能與伴侶發生大大小小的摩擦而影響感情；也可能是彼此被外頭的野花野草吸引，而在出軌的邊緣試探。請多留意與另一半的關係是否穩定，可以安排甜蜜出遊或一起學習有興趣的課程，讓感情重燃火花。

6.處女座：心存僥倖

新的一年不能有這心態，不管是遊走在道德邊緣或法律邊緣都不要有，一旦做了就會被抓包，人生因而留下汙點。處女座2023年只要把握行得正、做得當的原則，就能平安度過。



7.天秤座：誤交損友

你是個很容易相信別人的人，若對方不懷好意便會為你帶來苦果。新的一年請張大眼睛認清楚哪些朋友是好人、哪些人又別有居心。

8.天蠍座：婚姻變局

新的一年桃花運非常不錯，各種追求者讓你心癢癢，但若身邊已有伴者可得小心了，當你被爛桃花糾纏，而自己又欲拒還迎時，下場就是被抓包，婚姻就此產生裂痕、面臨破局。2023年愛情運雖好，但有伴者更要把這波能量運用在另一半身上，才不會後悔莫及。

▲射手座生活將面臨巨大壓力，要把它當作養分成長茁壯。（示意圖／記者李佳蓉攝）

9.射手座：壓力相伴

射手座要學著與壓力共存，不論是愛情、金錢上，或是生活變動所帶來的壓力，都必須重新適應，請你一定要保持慢慢來、隨遇而安的心境。好的壓力督促人進步，讓壓力成為你成長的推手，而不是被它所擊垮。

10.摩羯座：官司問題

出門在外、與人交流時請多留意，這一年若與人發生衝突或交通出意外，甚至是金錢交易發生問題等，都容易使情況越演越烈，甚至引來官司纏身。因此行事盡量低調、小心謹慎，就能避免許多災厄。

11.水瓶座：有人劫財

可能是出外時錢財、貴重物品被偷，或者遇上可惡詐騙；更可能是朋友向你借錢，最後卻有去無回。艾菲爾提醒，這一年對錢財一定要更加謹慎，別破財了才在捶心肝。

12.雙魚座：有緣無份

不管是愛情上的擦肩而過或是工作上的錯失良機，甚至是財運上沒把握賺錢機會，這些讓你看得到卻摸不著的緣分，真的讓人痛心疾首。艾菲爾說，2023年雙魚座若看到一點新苗頭別想太多、直接行動要把握，才不會一再錯過好時機了。