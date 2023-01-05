　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「2023年衰事」曝光！牡羊被騙財騙色、天秤誤交損友

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲新的一年12星座都難逃的衰事，快看該如何避免。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

新的一年你對自己有哪些期許？希望工作能更上一層樓，或是治療積年累月的小病小痛，想要談場轟轟烈烈的戀愛步上紅毯？塔羅牌老師艾菲爾近日公布12星座在2023年「必須注意的警訊」，有人恐遭遇爛桃花被騙財騙色，或慘碰詐騙錢財有去無回，這一年還是小心謹慎。他建議同時要參考太陽及上升。

12星座小心了！盤點2023年纏身衰事：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.牡羊座：騙財騙色

你很可能遇到爛桃花，剛開始還以為是真命天子，豈料對方只是垂涎你的外貌身材，甚至是金錢，利用完就消失得無影無蹤，徒留你與受傷的心。新的一年眼睛要睜大，對交往對象請再三審查，最好經過朋友、家人認證才讓人安心。

2.金牛座：事業無心

2023年心有點不在事業上了，不是想趕快談戀愛、結婚生子，就是想旅遊學習新事物；不然就是工作上遇到小人捅刀，讓你更加不想工作。但艾菲爾提醒，事業為最主要的收入來源，若忽略了它恐影響正常生活。

3.雙子座：資產凍結

舉凡信用卡、保險、股票、銀行帳戶，甚至是房產、土地、不動產等都要多加小心，一有繳費通知請趕快去繳，以免小事處理不好演變成大麻煩。

4.巨蟹座：健康微恙

這一年運勢樣樣皆好，唯獨健康可能亮紅燈，會有些小病小痛產生，務必謹慎處理、即早就醫，別再忽略身體警訊，若輕忽這些健康警告，可能小病拖成大病，影響一輩子。

咳嗽,風寒,感冒,肺結核,空氣汙染（圖／記者黃克翔攝）

▲巨蟹座健康亮紅燈，應盡快就醫。（示意圖／記者黃克翔攝）

5.獅子座：注意婚姻

2023年可得多留意婚姻關係了，可能與伴侶發生大大小小的摩擦而影響感情；也可能是彼此被外頭的野花野草吸引，而在出軌的邊緣試探。請多留意與另一半的關係是否穩定，可以安排甜蜜出遊或一起學習有興趣的課程，讓感情重燃火花。

6.處女座：心存僥倖

新的一年不能有這心態，不管是遊走在道德邊緣或法律邊緣都不要有，一旦做了就會被抓包，人生因而留下汙點。處女座2023年只要把握行得正、做得當的原則，就能平安度過。

7.天秤座：誤交損友

你是個很容易相信別人的人，若對方不懷好意便會為你帶來苦果。新的一年請張大眼睛認清楚哪些朋友是好人、哪些人又別有居心。

8.天蠍座：婚姻變局

新的一年桃花運非常不錯，各種追求者讓你心癢癢，但若身邊已有伴者可得小心了，當你被爛桃花糾纏，而自己又欲拒還迎時，下場就是被抓包，婚姻就此產生裂痕、面臨破局。2023年愛情運雖好，但有伴者更要把這波能量運用在另一半身上，才不會後悔莫及。

上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲射手座生活將面臨巨大壓力，要把它當作養分成長茁壯。（示意圖／記者李佳蓉攝）

9.射手座：壓力相伴

射手座要學著與壓力共存，不論是愛情、金錢上，或是生活變動所帶來的壓力，都必須重新適應，請你一定要保持慢慢來、隨遇而安的心境。好的壓力督促人進步，讓壓力成為你成長的推手，而不是被它所擊垮。

10.摩羯座：官司問題

出門在外、與人交流時請多留意，這一年若與人發生衝突或交通出意外，甚至是金錢交易發生問題等，都容易使情況越演越烈，甚至引來官司纏身。因此行事盡量低調、小心謹慎，就能避免許多災厄。

11.水瓶座：有人劫財

可能是出外時錢財、貴重物品被偷，或者遇上可惡詐騙；更可能是朋友向你借錢，最後卻有去無回。艾菲爾提醒，這一年對錢財一定要更加謹慎，別破財了才在捶心肝。

12.雙魚座：有緣無份

不管是愛情上的擦肩而過或是工作上的錯失良機，甚至是財運上沒把握賺錢機會，這些讓你看得到卻摸不著的緣分，真的讓人痛心疾首。艾菲爾說，2023年雙魚座若看到一點新苗頭別想太多、直接行動要把握，才不會一再錯過好時機了。

ET快訊
廖科溢神隱28天「放閃秦綾謙」！　飛國外享受新婚
「戶戶配沖水馬桶」昔模範社區跌落神壇　鐵皮違建增生淪最窮里
鳳梨玩cosplay脫光激戰！　媽以為吵架急衝對視尷尬惹
最貴iPhone「實體按鍵」全沒了！　開箱影片曝光
阿嬤葬禮辦完3天竟甦醒！　家屬一聽真相崩潰：已經下葬了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測歷史掌握主題式重點閱讀　留意世界領袖級人物逝世議題

南大附小小學生「粉好玩」課程　憂這農產大量消失

小寒來了！命理師曝「4禁忌」千萬別做　誤觸恐衰運纏身

普發6千元「能買的15檔股票」！分析師揭名單　網友看了卻選買樂透

今天小寒！　4生肖注意「血光之災」

孫子長得像媳婦被埋怨　婆婆：老二像妳不是我們家的純種

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」：支持度掉至40%↓

12星座「2023年衰事」曝光！牡羊被騙財騙色、天秤誤交損友

終於放晴！明乾冷空氣到「越晚越冷」探11℃　下周東北季風再轉雨

I奶幼教師下海拍寫真　媽見辣照淚崩：這是妳想做的事？

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

學測歷史掌握主題式重點閱讀　留意世界領袖級人物逝世議題

南大附小小學生「粉好玩」課程　憂這農產大量消失

小寒來了！命理師曝「4禁忌」千萬別做　誤觸恐衰運纏身

普發6千元「能買的15檔股票」！分析師揭名單　網友看了卻選買樂透

今天小寒！　4生肖注意「血光之災」

孫子長得像媳婦被埋怨　婆婆：老二像妳不是我們家的純種

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」：支持度掉至40%↓

12星座「2023年衰事」曝光！牡羊被騙財騙色、天秤誤交損友

終於放晴！明乾冷空氣到「越晚越冷」探11℃　下周東北季風再轉雨

I奶幼教師下海拍寫真　媽見辣照淚崩：這是妳想做的事？

喝完酒還能吃掉杯子！台北最美奶茶色咖啡廳推出「餅乾SHOT杯」

快拿身分證！地址對中「這2字」玩樂園只要450元　1字也有優惠

學測歷史掌握主題式重點閱讀　留意世界領袖級人物逝世議題

聯邦銀行「賴點神卡」無腦刷起來！首刷、揪團享加碼、最高回饋3%

光泉調味乳飲新包裝歡樂上市　揪閨蜜好友喝最對味

汪小菲、張穎穎逛平價服飾被直擊！　沒去血拼名牌…女友貼心幫試穿外套

南大附小小學生「粉好玩」課程　憂這農產大量消失

「期待大谷翔平迎向怪物球季」　美媒分析天使輪值

性侵女同事遭踹飛！工人喊賠20萬太多　她嗆爆：付不起是你不努力

賓士「新一代GLC Coupe休旅」準備登場了！內艙首曝光　第1季發表

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

全民領錢了！最高拿15000元

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

I奶幼教師下海拍寫真　媽見辣照淚崩

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

更多熱門

相關新聞

尾牙想中最大獎　命理師開運5妙招財運爆棚

尾牙想中最大獎　命理師開運5妙招財運爆棚

年關將至，不少公司陸續舉辦尾牙犒賞員工們一整年來的辛勞，而對員工們來說，最期待的莫過於抽獎環節，每個人都希望能抽個大獎好過年。對此，知名命理師楊登嵙指出，有5個開運小秘訣，能幫助提升尾牙抽中大獎的機率。

女友「屁股被老爸爽摸」　他撞見卻惦惦！理由惹怒網

女友「屁股被老爸爽摸」　他撞見卻惦惦！理由惹怒網

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

安格斯12星座一周運勢1／2-1／8

安格斯12星座一周運勢1／2-1／8

「嘴硬心軟」代表星座Top 3

「嘴硬心軟」代表星座Top 3

關鍵字：

星座占卜運勢12星座艾菲爾警訊牡羊座射手座獅子座天秤座巨蟹座雙魚座冷戰分手

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

愛愛太多次「精盡人亡」？泌尿醫解答　一天DIY最佳次數曝光

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

陳維齡3段式表情包　律師：道歉演成生理痛

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

小S私下「只給派翠克」　蔡康永起身拒錄

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面