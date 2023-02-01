必勝客買1送1、漢堡王7折吃！　foodpanda「2月激省優惠碼」一次看

▲foodpanda2月激省優惠碼來了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

快收！外送平台「foodpanda」2月限定「激省優惠碼」來了，這個月不僅有必勝客比薩買1送1、漢堡王指定套餐下殺7折吃等好康，還有買咖啡送可頌、蛋糕等小確幸，通通不能放過，提醒優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

●美食外送

1.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「突然好想你」，即可享「美食外送下單滿259元打9折」優惠，最高現折55元，每人限用2次。

2.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「你會在哪裡」，即可享「美食外送下單滿449元現折90元」優惠，每人限用2次。

3.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「快樂或委屈」，即可享「美食外送下單滿649元現折130元」優惠，每人限用2次。

4.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「鋒利的回憶」，即可享「美食外送下單滿949元現折220元」優惠，每人限用5次。

5.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「模糊的眼睛」，即可享「美食外送下單滿1849元現折450元」優惠，每人限用10次。

6.2月8日至2月28日凡輸入優惠碼「餓就肯隻雞」，即可享「肯德基下單滿320元現折80元」優惠。

7.2月3日至2月28日免優惠碼即可享「必勝客海鮮個人比薩買1送1」優惠。

8.2月3日至2月28日凡輸入優惠碼「pastahut50」，即可享「Pasta Hut下單滿200元現折50元」優惠。

9.即日起至2月13日凡輸入優惠碼「魚額堡滿」，即可享「漢堡王吉祥雙喜糖醋魚套餐打7折」優惠，整筆訂單滿299元再打9折優惠，最高現折60元。

10.即日起至2月14日免優惠碼即可享「買黑沃咖啡指定咖啡送法式奶油可頌」。

11.即日起至2月14日免優惠碼即可享「買星巴克指定咖啡2杯送指定65元糕點」。

▲必勝客推海鮮個人比薩買1送1。（示意圖／業者提供）

●生鮮雜貨

1.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「突然好想買」，即可享「生鮮雜貨下單滿599元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

2.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「突然好想逛」，即可享「生鮮雜貨下單滿1299元打8折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●熊貓超市

1.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「突然好想訂」，即可享「熊貓超市下單滿599元打85折」優惠，最高現折250元，每人限用1次。

2.即日起至2月28日凡輸入優惠碼「突然好想囤」，即可享「熊貓超市下單滿1299元打85折」優惠，最高現折500元，每人限用1次。

●信用卡優惠

1.即日起至2月28日凡輸入優惠買「psop22」，且為首次訂購全平台者，下單滿200元現折100元，每人限用1次。

2.即日起至2月28日「JCB信用卡獨家優惠」，於全平台下單滿300元並輸入優惠碼「PSJCB302」，即可享現折100元優惠，每人限用1次。

3.即日起至2月28日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，於全平台下單滿200元並輸入優惠碼「PSCTBC302」，即可享88折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

4.即日起至2月28日「中國信託LINE PAY卡獨家優惠」，期間每日上午5時30分至11時，於全平台下單滿100元並輸入優惠碼「PSCTBCE302」，享 85 折優惠，即可享85折優惠，最高現折50元，每人限用1次。

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