撒了滿滿炸蒜酥！速食店最新「避風塘炸烤雞」開吃　還有蘿蔔糕

▲最新「避風塘炸烤雞系列」開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控、烤雞控要搶吃！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」驚喜祭出超狂「避風塘炸烤雞系列」，把經典的烤半雞、炸烤雞腿通通淋上特製避風塘雞汁醬料，打造又麻又香的罪惡口味，還撒上滿滿炸蒜酥增添口感，即日起於全門市開吃，更加碼推出避風塘蘿蔔糕選擇，通通不能放過。

▲▼避風塘炸烤雞腿、蘿蔔糕通通超欠吃。

21PLUS、21風味館最新「避風塘炸烤雞系列」來了，首推「避風塘炸烤半雞」，把香草烤雞經過蒸烤、油炸2道工序，打造外酥內軟的滋味，接著淋上青花、花椒、雞心辣椒、薑等辛香料製成的避風塘雞汁醬，搭配滿滿炸蒜酥，每一口都能吃到微麻微辣的豐富口感，還有個人限定吃的「避風塘炸烤雞腿」選擇，即日起於全門市上市。

另，3月29日起再加碼推出「避風塘蘿蔔糕」，把避風塘醬料淋在炸至金黃外酥的蘿蔔糕上，最後灑上在地蒜酥丁，通通不能放過。

▲最新「波隆那肉醬起司薯瓣」。

另，必勝客近日也推出全新「波隆那肉醬起司薯瓣」點心選擇，直接把微酸的經典波隆那肉醬、牽絲莫札瑞拉起司一次包裹在大塊馬鈴薯瓣上，每一口都能吃到肉醬、起司、薯瓣結合的罪惡口感，香氣十足，即日起於全門市開賣，趕緊衝吃。