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快訊／全家開出2張千萬發票　中獎名單一次看

▲▼111年9-10月發票。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家公布111年11、12月發票中獎名單。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者蕭筠／台北報導

開工日快來對獎！111年11、12月統一發票於25日正式開獎，本期千萬特別獎獎號為「28089459」、200萬元特獎號碼則是「30660303」。全家超商稍早公布這期最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，最低只花32元就抱走千萬，200萬特獎部分也有2位幸運兒中獎。

▲▼全家11-12月中獎發票名單。（圖／業者提供）

▲全家11-12月中獎發票名單明細。（圖／業者提供）

全家表示本期（2022年11-12月）中獎發票一共開出2組特別獎1000萬元，消費者分別在台中金自由店、蘆竹鴻佰店幸運中大獎，最低只花32元就抱走千萬；特獎200萬元同樣也開出2組，幸運得主分別於興北店、中壢國美店消費，其中，有消費者只花費59元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元部分則有4位幸運兒獲得，分別在全家APP、彰化金馬店、高雄翠北店及台中雙利店開出，其中，有消費者可是僅花4元代收手續費就幸運帶走頭獎，為本次最低消費金額。至於雲端發票專屬百萬元獎一共開出3組，分別位於員林金牌店、竹北大境店及高雄立信店，其中，有消費者僅花費25元購買飲料即獲得100萬元大獎，幸運到不行。

▲▼統一發票111年11、12月號碼。（圖／社群中心製）

▲111年11-12月統一發票中獎號碼。（圖／社群中心製）

另，根據財政部清查兌獎狀況，前一期（9-10月）統一發票還有4張千萬特別獎、2張200萬元特獎無人兌領，兌換期限為3月5日前，提醒中獎人儘速領獎。

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