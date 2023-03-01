有1元拿鐵！4大超商「開工咖啡優惠」懶人包　美式爽喝買2送2

▲4大超商開工優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

放完4天228連假別憂鬱！《ETtoday新聞雲》整理4大超商「開工限定咖啡優惠」，門市部分除了有1元大杯拿鐵、美式買2送2等喝，APP還祭出限定特濃、精品系列分別可享買3送3、買7送7好康，且開放寄杯、冷熱互換，趕緊揪同事開喝，順便把握機會囤杯。

▲全家特濃美式／特濃拿鐵買3送3。

●7-11

7-11今（1）日限時1天於OPEN POINT行動隨時取祭出「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項買7送7」；至3月7日前加碼在門市推「CITY PRIMA精品燕麥拿鐵嚐鮮價99元喝」優惠，且開放冰熱任選，同期間還有單筆加價購「CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵第2杯10元」。

●全家

全家今（1）日限時1天於上午10時起在APP隨買跨店取祭出「Let’s Café特濃美式／特濃拿鐵買3送3」，優惠品項各限量20萬組，並開放寄杯、冷熱互換，每人限購1組，兌換期限3個月，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

●萊爾富

萊爾富今（1）日限時1天於全門市祭出「Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵可享同品項第2杯1元」，換算下來單杯特濃美式平均只要28元、特濃拿鐵33元；加碼今日買2杯Hi Café大杯拿鐵，就送1杯Hi Café大杯炭焙鐵觀音拿鐵。

另，3月2日起至3月5日門市、Hi-Life VIP APP整買零取也同步推出「Hi Café特濃美式買7送5／特濃拿鐵買7送4」限時優惠，最高現省275元，可寄杯，兌換期限長達3個月。

●OK mart

OK mart今（1）日限時1天於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、濃厚系莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」，且不限冰熱，加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園級美式／拿鐵買10送10」。